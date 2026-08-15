Atacuri israeliene în sudul Libanului: nouă persoane, inclusiv copii, au fost ucise

Cel puțin nouă persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise sâmbătă în urma unor atacuri aeriene israeliene asupra sudului Libanului. Este cel mai grav bilanț raportat de la acordul de încetare a focului din iunie, care a contribuit la reducerea ostilităților dintre Israel și gruparea proiraniană Hezbollah, relatează AFP, citată France24.

Armata israeliană a declarat că atacurile au vizat infrastructura Hezbollah din zonele Nabatieh și Ansar și au fost lansate ca răspuns la o operațiune a grupării libaneze împotriva unor militari israelieni în apropierea dealului Ali al-Taher.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, șapte persoane au fost ucise în satul Ansar, printre care trei copii și două femei. Alte două persoane au murit, iar nouă au fost rănite în localitatea Deir Zahrani. Autoritățile au precizat că bilanțul este provizoriu.

În Ansar, o clădire a fost distrusă complet, iar în zonă au fost avariate o piscină și mai multe automobile. Echipele de salvare au intervenit pentru a scoate victimele de sub dărâmături.

Un alt atac a avut loc în Deir Zahrani, la aproximativ 20 de kilometri de Ansar. Agenția Națională de Informații a Libanului a relatat, de asemenea, despre un atac în zona dintre Ansar și Zarariyeh, descris drept primul de o asemenea amploare în interiorul teritoriului libanez de la armistițiul de acum două luni. Atacuri aeriene și tiruri de artilerie au fost raportate și în zona dealului strategic Ali al-Taher, care domină regiunea Nabatieh.

Premierul libanez Nawaf Salam a condamnat atacurile și a calificat situația drept o „escaladare” care afectează eforturile de restabilire a stabilității în sudul țării.

„Cele șapte victime ale atacului israelian asupra satului Ansar nu sunt o infrastructură militară, iar femeile și copiii care au fost uciși nu erau ținte militare”, a declarat Salam. El a adăugat că responsabilitatea pentru orice infrastructură militară revine exclusiv statului libanez și armatei acestuia.

La rândul său, președintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat atacurile și a spus că acestea transmit un „mesaj clar” în contextul negocierilor dintre Beirut și Israel. O nouă rundă de discuții este programată pentru septembrie, la Roma.

Aoun a denunțat, de asemenea, moartea unei familii întregi în satul Ansar și ceea ce a numit încălcări repetate ale acordului-cadru și ale dreptului internațional privind protecția civililor.