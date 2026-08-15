Trump intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz „teritoriu al Statelor Unite” după încheierea războiului cu Iranul

Președintele Donald Trump a declarat că, după încheierea războiului împotriva Iranului, intenționează să declare Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică, „teritoriu al Statelor Unite”. Traficul prin strâmtoare este grav perturbat de câteva luni din cauza acțiunilor militare, scrie Reuters.

„După ce vom termina cu înfrângerea Iranului, destul de curând voi declara strâmtoarea teritoriu al Statelor Unite”, a spus Trump într-un discurs susținut la New York.

Reuters notează că Strâmtoarea Ormuz are statutul de strâmtoare internațională utilizată pentru navigație, deși războiul început împotriva Iranului a paralizat, de facto, funcționarea acestui regim. Apele teritoriale ale Iranului și Omanului se extind până la 12 mile marine (22 de kilometri) de la țărmuri. Din cauza îngustării geografice a strâmtorii, rutele maritime internaționale trec prin apele teritoriale suverane ale celor două state.

Sursa citată scrie că nu este clar cât de serios a fost Trump în declarația sa și dacă aceasta reprezintă o schimbare a politicii oficiale a Washingtonului. Până acum, poziția SUA față de strâmtoare a presupus asigurarea libertății de navigație, respectarea dreptului maritim internațional și descurajarea Iranului prin blocadă economică și lovituri țintite.

Trump a mai declarat că cetățenii americani care sunt nevoiți să „plătească puțin mai mult pentru benzină” ar trebui să înțeleagă că acesta este prețul pentru ca „o țară foarte rea” să nu poată deține arme nucleare. „Ceea ce facem este un serviciu enorm pentru lume, nu doar pentru noi… și facem cu adevărat o treabă excelentă”, a afirmat președintele american, adăugând că nu își va cere niciodată scuze pentru decizia de a desfășura operațiunea împotriva Iranului.

Potrivit The Wall Street Journal, Trump era pregătit să pună capăt războiului chiar și fără un acord nuclear, dacă ar fi reușit să obțină redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz. Informația a fost oferită publicației de oficiali americani familiarizați cu discuțiile private ale președintelui cu consilierii săi. Potrivit acestora, în cazul deblocării necondiționate a strâmtorii, Trump ar fi dispus să renunțe la blocada porturilor iraniene.