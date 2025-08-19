Analiză Deutsche Welle Posibilă întâlnire între Putin și Zelenski. La Berlin, neliniște și solicitări de implicare a ONU și OSCE în soluția de pace

Liderii europeni care formează „coaliția celor dispuși” organizează marți, 19 august, o conferință telefonică pentru a discuta rezultatele întâlnirii de la Casa Albă privind Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că reuniunea are scopul de a „îi ține la curent cu ceea ce s-a decis” la Washington, scrie Deutsche Welle.

Premierul britanic Keir Starmer, care a participat și el la reuniunea de luni, în cadrul căreia președintele Donald Trump a declarat că va media o întâlnire între președinții ucrainean și rus și că va sprijini garanțiile de securitate europene, a afirmat că lucrările în acest sens vor începe de îndată.

Liderul britanic a declarat că alianța celor dispuși „va colabora acum cu SUA” în legătură cu garanțiile de securitate.

Președintele francez Emmanuel Macron a propus Geneva ca locație pentru o eventuală întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și șeful Kremlinului Vladimir Putin. „Va fi o țară neutră, poate Elveția, eu pledez pentru Geneva, sau o altă țară”, a declarat Macron într-un interviu difuzat marți la postul de televiziune francez LCI. Întâlnirea ar trebui să aibă loc în Europa, a mai solicitat Macron.

Președintele francez s-a abținut să se pronunțe în legătură cu eventuale cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia, afirmând că această decizie îi aparține Kievului. Macron a subliniat că subiectul necesită o abordare prudentă. „Dacă țările consideră că pot ocupa teritorii prin forță, atunci se deschide cutia Pandorei”, a spus liderul de la Paris.

Wadephul: Germania trebuie să-și asume responsabilitatea

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, afirmă că SUA și aliații europeni lucrează intens la detaliile unor posibile garanții de securitate pentru Ucraina. „Până la urmă, aceasta trebuie să însemne că suntem alături de Ucraina nu doar cu vorbe, ci și cu fapte”, a declarat politicianul conservator la postul public de radio DLF, în timpul unei vizite în Japonia.

De precizat că participarea Bundeswehr la o eventuală forță de menținere a păcii trebuie discutată și cu opoziția, decizia urmând a fi luată de Bundestag.

„Garanția de securitate înseamnă acordarea de asistență în cazul în care Rusia nu respectă acordul de pace cu Ucraina. La un atare scenariu trebuie să ne așteptăm, în condițiile în care Rusia a atacat Ucraina fără niciun motiv. Vorbim, deci, despre asistență politică și militară. Este atât de simplu, dar greu de pus în practică”, a spus șeful diplomației germane.

El a afirmat că, după summitul de la Washington, este rândul președintelui rus Vladimir Putin să acționeze. „Președintele american Donald Trump i-a deschis ușa negocierilor”, a mai spus Wadephul.

Un lider social-democrat german cere implicarea ONU și OSCE

Rolf Mützenich, expert în chestiuni de politică externă și una din figurile de vază ale SPD, pledează pentru implicarea ONU și OSCE într-o soluție de pace pentru Ucraina. „Acest lucru este esențial înainte de a se lua în considerare participarea individuală a statelor naționale la garanțiile de securitate”, a declarat Mützenich la DLF, după summitul privind Ucraina de la Washington.

Fostul șef al grupului SPD din Bundestag a evitat să răspundă concret la întrebarea privind participarea Bundeswehr (armata federală) la o eventuală forță de pace în Ucraina. „Nu veți putea convinge Parlamentul dacă acesta nu știe care este, în ultimă instanță, misiunea ce îi revine armatei”, a declarat Mützenich.

El a admis că „trebuie să existe garanții de securitate pentru ca Ucraina să poată continua să se apere împotriva unor posibile noi atacuri, inclusiv din partea Rusiei”.

Mützenich a salutat „depunerea tuturor eforturilor pentru a pune capăt acestui război, ori cel puțin pentru a ajunge la un armistițiu”. Politicianul german și-a exprimat regretul pentru faptul că acest impuls „nu a fost dat de europeni, ci de președintele american Donald Trump”.

La întrebarea dacă Rusia va reuși să obțină cedarea unor teritorii de către Ucraina, politicianul SPD a răspuns că Putin a reușit deja acest lucru prin agresiunea sa militară. „Nu aș dori să fac pe prețiosul, dar toți cei care au afirmat că Rusia trebuie să piardă acest război au fost contraziși”.

Președinta Verzilor propune noi sancțiuni împotriva Rusiei

Lidera Partidului Verzilor, Franziska Brantner, consideră că mingea este acum în terenul europenilor. Deși întâlnirea de la Washington nu s-a soldat cu un dezastru, a declarat Brantner, acest lucru nu este un motiv de ușurare, „ci arată doar cât de mult ne-am obișnuit cu pericolul pe care îl reprezintă pentru Europa acțiunile președintelui american Donald Trump”.

Brantner i-a cerut cancelarului federal Friedrich Merz să încurajeze măsuri suplimentare la nivel european pentru a consolida Ucraina și a exercita mai multă presiune asupra lui Putin.

Lidera ecologiștilor din Bundestag, Britta Haßelmann, propune ca activele rusești înghețate să fie utilizate pentru Ucraina.

Vicepreședintele Bundestagului, Omid Nouripour, dezamăgit de reuniunea din SUA

„Nu s-a înregistrat niciun progres substanțial după reuniunea de la Washington și avertizez cu tărie să nu ne lăsăm induși în eroare de faptul că vicepreședintele american Vance nu l-a jignit pe președintele ucrainean”, a declarat politicianul ecologist marți dimineață la RTL. El a salutat totuși faptul că „părțile s-au reunit și au convenit că trebuie să continue să lucreze împreună”.

Nouripour este sceptic și în ceea ce privește întâlnirea tripartită planificată între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin ar putea sabota o astfel de întâlnire, spune Nouripour. „Condițiile pe care Putin le-a impus până acum pentru întâlnire, pentru încetarea focului și multe altele sunt complet inacceptabile și ar duce la sfârșitul Ucrainei”, a subliniat vicepreședintele Parlamentului german.

Politician creștin-democrat german: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra lui Putin”

Politicianul creștin-democrat Norbert Röttgen, un bun cunoscător al mersului lumii, nu observă până în prezent nicio schimbare de curs din partea președintelui rus Vladimir Putin în eforturile de pace din Ucraina. Vorbind, marți, la ZDF, el a avertizat că Putin ar putea amenința cu torpilarea negocierilor de pace în cazul impunerii de sancțiuni și alte mijloace de presiune împotriva Rusiei.

„Iată de ce este esențială menținerea unui mesaj ferm, mai ales din partea europenilor, anume că trebuie să intensificăm presiunea asupra lui Putin. Nu doar să o menținem, ci să o intensificăm. Aceasta rămâne o măsură corectă și indispensabilă”, a continuat Röttgen.

El a făcut referire și la cele 250 de miliarde de dolari din activele băncii centrale ruse înghețate, care ar putea fi confiscate și utilizate în scopuri economice pentru a sprijini Ucraina.

În ceea ce privește participarea soldaților germani la o forță de menținere a păcii în Ucraina, politicianul conservator a răspuns că „această perspectivă este încă îndepărtată”.

„Nu văd absolut deloc îndeplinite condițiile pentru acest lucru”, a spus Röttgen. Potrivit lui, „Putin nu vrea pace, nu vrea nici măcar un armistițiu, ci vrea să elimine Ucraina. La acest scop nu a renunțat câtuși de puțin”.

Politolog: Pentru cancelarul Merz poate fi un „moment Kohl”

Războiul din Ucraina ar putea deveni pentru cancelarul federal Friedrich Merz un „moment Kohl”, de o importanță istorică deosebită. Afirmația îi aparține politologului Herfried Münkler.

„Deja putem observa că șeful guvernului federal a preluat un rol de lider în Europa”, a declarat Münkler pentru publicația Stern. „A făcut acest lucru, pe de o parte, prin inițierea restabilirii capacității Bundeswehr de a apăra țara și alianța și, pe de altă parte, prin implicarea politică nu numai a lui Starmer și Macron, ci și a altor parteneri europeni în chestiunea Ucrainei”.

Münkler crede că strategia lui Merz va duce, pe termen mediu, la o „ierarhizare a politicii” în Europa.