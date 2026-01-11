„Alertă maximă” în Israel: SUA iau în calcul o posibilă intervenție în Iran

Israelul este în stare de „alertă maximă”, pe fondul posibilității unei intervenții a Statelor Unite în Iran, în contextul celor mai ample proteste anti-guvernamentale din ultimii ani din această țară, potrivit a trei surse israeliene familiarizate cu subiectul, citate de Reuters.

În ultimele zile, conform sursei citate, președintele SUA, Donald Trump, a lansat în mod repetat avertismente la adresa autorităților iraniene, cerându-le să nu folosească forța împotriva manifestanților și sugerând o posibilă implicare americană. Sâmbătă, 10 ianuarie, Trump a declarat că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”.

Sursele citate de Reuters au participat la consultări de securitate desfășurate în Israel în acest weekend, 10-11 ianuarie, dar nu au oferit detalii despre ce presupune, în mod concret, „nivelul sporit de alertă”.

Tot sâmbătă, 10 ianuarie, premierul israelian Benjamin Netanyahu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi discutat telefonic despre posibilitatea unei intervenții americane în Iran, potrivit unei surse israeliene prezente la convorbire. Un oficial american a confirmat discuția, fără a preciza subiectele abordate.

Deocamdată, Israelul nu a transmis semnale că ar intenționa să intervină direct în Iran, în timp ce protestele continuă.

Într-un interviu acordat publicației The Economist, publicat vineri, 9 ianuarie, Netanyahu a avertizat că Iranul ar suporta „consecințe oribile” în cazul unui atac asupra Israelului. Referindu-se la situația internă din Iran, premierul israelian a adăugat: „În rest, cred că trebuie să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului.”