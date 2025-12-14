Mii de oameni au cerut demisia lui Orban în Ungaria, după apariția unor imagini privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori

Mii de maghiari au cerut sâmbătă, 13 decembrie, demisia prim-ministrului Viktor Orban, conduși de liderul opoziției, Peter Magyar, în urma unui scandal după apariția unor informații privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru minori, scrie Reuters.

Protestatarii au străbătut străzile Budapestului în spatele unui banner pe care scria „Protejați copiii!”, purtând jucării de pluș și torțe în semn de solidaritate cu victimele abuzurilor fizice într-un caz care datează de câțiva ani.

Cazul a reaprins tensiunile după publicarea, în această săptămână, a unei înregistrări video de către un fost deputat și activist al opoziției, care face referire la fapte petrecute cu mai mulți ani în urmă.

În urma scandalului, directorul centrului vizat și-a anunțat demisia, iar unul dintre foștii conducători ai instituției este cercetat de câteva luni pentru suspiciuni de spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, patru angajați se află în arest preventiv.

Ca reacție, autoritățile au decis plasarea a cinci centre similare sub controlul direct al poliției, în timp ce procuratura continuă investigațiile.

Scandalul declanșat a fost folosit de liderul opoziției, Peter Magyar, ca un nou argument pentru a cere retragerea premierului din funcție, motiv pentru care a organizat un protest în capitala Ungariei. La manifestație, numeroși participanți au ieșit pe străzile Budapestei purtând jucării de pluș și au defilat în spatele unui banner cu mesajul „Protejați copiii!”, scandând lozinci precum „Orban, demisia!”.

În replică, premierul Viktor Orbán a condamnat faptele petrecute în centrul vizat, subliniind că instituția respectivă funcționează ca un penitenciar pentru minori care au săvârșit infracțiuni, descriind-o drept „o formă de închisoare” pentru tineri delincvenți.