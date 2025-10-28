140 de miliarde din active rusești înghețate. UE își reafirmă sprijinul pentru împrumutul de reparații acordat Ucrainei, după opoziția Belgiei

Liderii UE și-au reiterat marți, 28 octombrie, sprijinul pentru un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, provenite din activele rusești înghețate, la doar câteva zile după ce Belgia a refuzat să îl susțină și a propus ca alternativă emiterea unei datorii comune la nivelul Uniunii Europene, transmite Euractiv.

Publicația scrie că vorbind jurnaliștilor la Stockholm, după o întâlnire a liderilor nordici europeni, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că planul care ar folosi activele rusești deținute de casa de compensare Euroclear, cu sediul la Bruxelles, rămâne „valabil legal”.

Totuși, von der Leyen a admis că există „întrebări tehnice” ce trebuie clarificate pentru a asigura Belgia că nu vor fi probleme legate de riscuri juridice și financiare pentru Euroclear și de stabilitatea zonei euro.

Euroactiv adaugă că Șefa Comisiei a refuzat în mod deliberat să menționeze o alternativă bazată pe emiterea unei datorii comune a UE pentru a acoperi nevoile bugetare ale Ucrainei. În același timp, premierul Belgiei, Bart De Wever, a vorbit despre această idee după summitul liderilor europeni de săptămâna trecută.

Marți, 28 octombrie, premierul danez Mette Frederksen, aflându-se alături de von der Leyen, liderii Suediei, Finlandei, a afirmat că „nu există alternativă la împrumutul de reparații”, scrie Euroactiv.

„Îmi place foarte mult ideea ca Rusia să plătească pentru pagubele pe care le-a provocat și comis în Ucraina”, a spus Frederiksen, a cărei țară deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE. Ea a adăugat că este „necesar” ca liderii europeni să ajungă la un acord asupra împrumutului la următorul summit al UE din decembrie.

Potrivit Euroactiv, premierul finlandez Petteri Orpo a subliniat, la rândul său, că împrumutul este „singura soluție rezonabilă” pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei, pe care Fondul Monetar Internațional le estimează la aproximativ 55 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027. Orpo s-a declarat „optimist” că Comisia va reuși să răspundă preocupărilor Belgiei până luna viitoare.