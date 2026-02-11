Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. „Nu va contribui direct sau indirect la desfășurarea sau participarea la acțiuni militare”

Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și cabinetul de miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament, acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, inovarea, securitatea cibernetică, logistica și utilizarea tehnologiilor moderne cu scopul protejării infrastructurii critice și îmbunătățirii serviciilor publice.

„Documentul prevede garanții clare privind respectarea statutului de neutralitate al R. Moldova, prevăzut în Constituție. Totodată, se stabilește expres că nicio activitate realizată în temeiul acordului nu va contribui direct sau indirect la desfășurarea sau participarea la acțiuni militare, implicarea în acțiuni ofensive sau dislocarea de trupe militare străine pe teritoriul țării”, notează Executivul.

Acordul va fi încheiat pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare și va fi prelungit automat pentru perioade succesive. Acesta va putea fi denunțat în orice moment, la solicitarea oricăreia dintre părți.

Procese similare de actualizare a acordurilor de cooperare au avut loc și cu alte state partenere, precum România, Germania, Franța, a menționat președinta Comisiei pentru politică externă, Doina Gherman.

„De exemplu, cooperarea tehnologică în domeniul dronelor cu utilizare civilă poate contribui la monitorizarea culturilor și optimizarea lucrărilor agricole, îmbunătăți supravegherea hotarelor, monitorizarea traficului rutier sau verificarea liniilor electrice. Obiectivul este dezvoltarea și producerea acestor tehnologii în R. Moldova, pentru a crește capacitățile locale și a reduce costurile de import. Îndemnăm actorii politici să manifeste responsabilitate și să evite manipularea sau dezinformarea cetățenilor. Republica Moldova rămâne ferm angajată în apărarea păcii, securității, intereselor sale naționale și a dreptului internațional”, a transmis Gherman.

Bazele cooperării militare dintre Republica Moldova și Ucraina au fost puse prin Acordul de colaborare între Ministerul Apărării al R.Moldova și Ministerul Apărării al Ucrainei, semnat în februarie 1993. Republica Moldova are încheiate peste 120 de tratate internaționale bilaterale în domeniul militar.

După semnare, Acordul va fi propus Parlamentului spre ratificare.