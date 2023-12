ULTIMA ORĂ Octavian Armașu, demis din funcția de guvernator al BNM

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Octavian Armașu a fost demis de Parlament în seara zilei de joi, 21 decembrie, cu 81 de voturi.

Decizia Parlamentului vine în contextul audierilor desfășurate în Parlament cu privire la evoluția dosarului „Furtul miliardului”.

Conform unui comunicat al Parlamentului, tot în cadrul ședinței plenare de joi a fost adoptat un proiect de hotărâre, elaborat de Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care prevede că activitatea instituțiilor responsabile de procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar este una ineficientă și insuficientă.

Astfel, aceste instituții vor prezenta, în termen de trei luni, în plenul Parlamentului, acțiunile întreprinse pentru a recupera prejudiciile din frauda bancară și acțiunile ulterioare în vederea îmbunătățirii procesului de recuperare.

Puțin mai devreme, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, a anunțat că în rezultatul audierilor din Comisie și din plenul Parlamentului, care au arătat „probleme grave în activitatea conducerii BNM, sabotare în recuperarea banilor, angajarea și menținerea în funcție a unor oameni implicați în frauda bancară și obstrucționarea anchetei”, solicită demisia guvernatorului BNM, Octavian Armașu.

În timpul audierilor, deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, l-a întrebat pe guvernatorul BNM, Octavian Armașu, dacă știe cine dintre angajații instituției bancare au fost implicați în dosarul „Furtul miliardului”.

Deputatul PAS a menționat că Aureliu Colenco, unul dintre avocații oligarhului Ilan Șor, ar reprezenta BNM în instanță pe dosarul respectiv.

Guvernatorul BNM a spus că avocatul lui Șor nu este apărătorul Băncii Naționale. El a confirmat că acesta este „avocatul unui angajat al BNM”.

„Avocatul pe care l-ați numit dvs. nu este avocatul Băncii Naționale. Este avocatul pe care l-a angajat un angajat al Băncii Naționale, iar, conform legii, noi îi restituim cheltuielile. Nu noi decidem ce angajați să-și ia el. Eu aud reacțiile dvs. și le înțeleg, dar legea este lege. Ea se aplică egal tuturor (…). Încă o dată accentuez: nu Banca Națională angajează acești avocați. Noi nu-i angajăm (…) Referitor la ceea ce am făcut eu în Banca Națională după fraudă, dacă îmi cereți părerea mea profesională, cel mai bun răspuns la fraudă el de fapt s-a realizat – reforma bancară în urma căreia noi am transparentizat acționarii. Acesta a fost un efort enorm din partea BNM, un efort cu mari riscuri pentru noi, un efort în urma căruia am primit drept răspuns dosare penale pe numele angajaților. Vă rog să luați în considerare acest lucru. În ciuda presiunilor, noi am mers înainte cu această reformă, o reformă foarte riscantă și litigioasă. Totodată, noi am mers cu îmbunătățirea cadrului legal prin care am implementat cele mai bune practici de guvernanță atât în Banca Națională, cât și în băncile comerciale (…)”, a menționat guvernatorul BNM, Octavian Armașu.