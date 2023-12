LIVE Ședința Parlamentului. Au fost aprobate demisiile a doi deputați

Parlamentul se convoacă joi, 21 decembrie, în ședință. Deputații urmează să examineze 24 de proiecte de lege. Petru Macovei și Valeriu Pașa ar putea fi numiți în funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Candidaturile acestora au fost selectate urmare a unui concurs public, organizat de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. De asemenea, Parlamentul urmează să aprobe demisiile a doi deputați.

UPDATE 17:02 Gheorghe Agheorghiesei și Adrian Lebedinschi și-au dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. Proiectele de hotărâre prin care se ia act de cererile lor de demisie au fost adoptate de Parlament.

Potrivit unui comunicat al Legislativului, Gheorghe Agheorghiesei din fracțiunea PAS și-a depus mandatul după ce a fost ales primar al comunei Vărzărești din raionul Nisporeni. Adrian Lebedinschi din fracțiunea BCS a renunțat la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Respectiv, două mandate de parlamentar, care aparțin PAS-ului și Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, vor fi declarate vacante.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatele vacante vor fi atribuite supleanților imediat următori de pe listele concurenților electorali.

UPDATE 16:50 Deputații au revenit în ședință și au început să examineze proiectul de lege privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Documentul a fost aprobat în lectura a doua.

Conform unui comunicat al Parlamentului, noua lege stabilește bazele juridice și politica de stat în sfera activității cu produse fitosanitare, fiind reglementate condițiile de autorizare, fabricare, transportare, depozitare, comercializare și utilizare inofensivă a acestora pentru om, animale și mediu. De asemenea, sunt reglementate raporturile aferente supravegherii și controlului de stat privind respectarea legislației. Documentul mai conține prevederi referitoare la drepturile și obligațiile întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor, precum și împuternicirile autorităților competente în domeniu.

Potrivit autorilor proiectului, aplicarea prevederilor legii va conduce la „simplificarea prin recunoaștere a Listei substanțelor active aprobate la nivelul Uniunii Europene, precum și la clarificarea și consolidarea criteriilor pentru autorizarea produselor de protecție a plantelor, care va avea ca finalitate creșterea nivelului de protecție a sănătății oamenilor, animalelor și mediului”.

UPDATE 15:35 Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, anunță că în rezultatul audierilor din Comisie și din plenul Parlamentului care au arătat „probleme grave în activitatea conducerii BNM, sabotare în recuperarea banilor, angajarea și menținerea în funcție a unor oameni implicați în frauda bancară și obstrucționarea anchetei” se solicită demisia guvernatorului BNM, Octavian Armașu.

UPDATE 14:15 Președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunță o pauză până la ora 15:00, după ce deputatul PAS Radu Marian a propus ca subiectul să fie discutat suplimentar în ședință închisă.

UPDATE 13:10 În timpul audierilor, deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, l-a întrebat pe guvernatorul BNM, Octavian Armașu, dacă știe cine dintre angajații instituției bancare au fost implicați în dosarul „Furtul miliardului”.

Deputatul PAS a menționat că Aureliu Colenco, unul dintre avocații oligarhului Ilan Șor, ar reprezenta BNM în instanță pe dosarul respectiv.

Guvernatorul BNM a spus că avocatul lui Șor nu este apărătorul Băncii Naționale. El a confirmat că acesta este „avocatul unui angajat al BNM”.

„Avocatul pe care l-ați numit dvs. nu este avocatul Băncii Naționale. Este avocatul pe care l-a angajat un angajat al Băncii Naționale, iar, conform legii, noi îi restituim cheltuielile. Nu noi decidem ce angajați să-și ia el. Eu aud reacțiile dvs. și le înțeleg, dar legea este lege. Ea se aplică egal tuturor (…). Încă o dată accentuez: nu Banca Națională angajează acești avocați. Noi nu-i angajăm (…) Referitor la ceea ce am făcut eu în Banca Națională după fraudă, dacă îmi cereți părerea mea profesională, cel mai bun răspuns la fraudă el de fapt s-a realizat – reforma bancară în urma căreia noi am transparentizat acționarii. Acesta a fost un efort enorm din partea BNM, un efort cu mari riscuri pentru noi, un efort în urma căruia am primit drept răspuns dosare penale pe numele angajaților. Vă rog să luați în considerare acest lucru. În ciuda presiunilor, noi am mers înainte cu această reformă, o reformă foarte riscantă și litigioasă. Totodată, noi am mers cu îmbunătățirea cadrului legal prin care am implementat cele mai bune practici de guvernanță atât în Banca Națională, cât și în băncile comerciale (…)”, a menționat guvernatorul BNM, Octavian Armașu.