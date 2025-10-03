Termoelectrica a anunțat că demarează procedura de conectare la agentul termic a tuturor consumatorilor

„Termoelectrica” S.A. a anunțat vineri, 3 octombrie, locuitorii municipiului Chișinău că, „în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior”, a fost dispusă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori.

Astfel, instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici vor începe să fie corectați la energie termică.

Termoelectrica notează că conectarea la serviciile de termoficare poate avea loc indiferent de data emiterii dispoziției Primăriei municipiului Chișinău cu privire la demararea sezonului de încălzire. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ, care este reprezentantul oficial al locatarilor.

Pentru a beneficia de energie termică pentru încălzirea imobilelor este necesar ca administratorul blocului locativ să prezinte:

Solicitare de conectare în format liber la agentul termic, prezentată la sediile teritoriale ale „Termoelectrica” S.A.

Fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de înghețuri pentru 2 și 3 octombrie, pe întreg teritoriul țării.

Conform meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse înghețul la suprafața solului se va intensifica până la -1..-3°C, izolat în aer -1..-2°C.