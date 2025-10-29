Precizările Aeroportului Internațional „Eugen Doga” privind situația furnizorului de combustibil Lukoil

În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la impactul sancțiunilor internaționale asupra furnizorului de combustibil Lukoil, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a venit cu un comunicat în care precizează că operațiunile de alimentare cu combustibil ale aeronavelor se desfășoară fără perturbări și fără impact asupra zborurilor programate.

Aeroportul și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate cu privire la măsurile restrictive impuse de către Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, care urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie 2025, vizând entitățile din cadrul grupului Lukoil.

„Monitorizăm îndeaproape situația și menținem un dialog permanent cu entitățile implicate, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni. (…) Aeroportul colaborează cu toți partenerii operaționali pentru a asigura continuitatea zborurilor și confortul pasagerilor, iar măsuri preventive sunt analizate pentru a evita orice posibil impact ulterior”, se arată în comunicatul Aeroportul Internațional „Eugen Doga”.

După ce SUA au impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că „analizează”, împreună cu alte autorități de stat responsabile, „modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din R. Moldova”.

În contexul sancțiunilor impuse, pe 29 octombrie Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Ambasada Statelor Unite ale Americii în R. Moldova au avut o întrevedere.

„Părțile au efectuat un schimb de opinii privind evaluarea impactului potențial al sancțiunilor asupra pieței regionale și a celei interne, precum și asupra necesității identificării unor surse și căi alternative de asigurare a R. Moldova cu produse petroliere”, se arată în comunicatul de la Agenție.