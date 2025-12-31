Serviciul Fiscal de Stat a colectat la buget 81,7 miliarde de lei, înregistrând o creștere de peste 15% față de 2024

Circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, au constituit încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat. Creșterea este de peste 15%, față de 2024.

La Bugetul de stat au fost adunați circa 33,8 miliarde de lei, cu 4,6 miliarde de lei mai mult decât anul trecut. Bugetele Locale au încasat aproximativ 9,3 miliarde de lei, în creștere cu 1,1 miliarde de lei.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat circa 28,9 miliarde lei, ceea ce constituie cu 4,0 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de circa 16,3%.

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 9,7 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 1,2 miliarde lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2024 sau cu circa 13,4%.

Autoritățile precizează că aceste rezultate arată o creștere a veniturilor bugetare în toate domeniile importante.