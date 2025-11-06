Serviciul Fiscal atenționează despre un nou fals. Contribuabilii primesc mesaje false că sunt amendați cu 20 de mii de lei de FISC

Noi mesaje false sunt distribuie prin aplicații de mesagerie precum Viber, Telegram și altele, anunță joi, 6 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

Potrivit SFS, persoanele intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 de lei, făcând referire la articole inexistente din Codul administrativ și totodată fiind invitați la o adresă care nu aparține niciunei subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat.

„SFS precizează că aceste mesaje NU provin din partea instituției, iar identitatea autorității este utilizată în mod abuziv de către persoane rău intenționate.”

În context, SFS roagă cetățenii să ignore astfel de mesaje și să informeze imediat organele de drept, precum și Serviciul Fiscal sau alte instituții abilitate. Totodată, instituția îndeamnă să verifice orice informație pe pagina-web oficială a autorității fiscale.

„Precizăm că, comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii aferent obligațiilor fiscale ale acestora are un caracter oficial.”