Regiunea transnistreană și localitățile din Zona de Securitate, fără electricitate din cauza unei „avarii la unul dintre blocurile energetice”

În unele raioane ale regiunii transnistrene și în Zona de Securitate este posibilă întreruperea temporară a furnizării energiei electrice. Despre acest lucru a anunțat așa-numitul minister al economiei al regiunii, scrie Zona de Securitate.

Întreruperile vor afecta și localitățile din Zona de Securitate care sunt conectate la sistemul energetic al regiunii transnistrene. Potrivit comentariilor din comunitățile locale, curentul electric lipsește, cel puțin, în Rîbnița, Camenca și pe unele străzi din Varnița, notează Zona de Securitate.

Cauza este „o avarie la unul dintre blocurile energetice ale Centralei Electrice Moldovenești”. În perioada remedierii defecțiunii și a pornirii blocului energetic sunt posibile întreruperi temporare ale energiei electrice.

Restabilirea alimentării cu energie electrică este promisă în termen de 1–2 ore.

Anterior, Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, proprietate a gigantului rusesc RAO EES, a obținut licență din partea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE) de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. ANRE a eliberat o licență valabilă timp de șase luni, în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026.

Potrivit TVR Moldova, agenția a adoptat decizia în urma unei cereri depuse de Moldgres, situată pe malul lacului Cuciurgan din regiunea transnistreană. Licența permite centralei să producă energie electrică în condițiile prevăzute de legislația R. Moldova, chiar dacă aceasta se află într-o zonă necontrolată de autoritățile constituționale.

În același document, ANRE precizează că acordarea licenței se face în baza legii privind energia electrică și a reglementărilor aplicabile agenților economici din stânga Nistrului, care stipulează acordarea de autorizație pe o perioadă de jumătate de an.

Până la sfârșitul anului 2024, Centrala Termoelectrică Moldovenească a fost principalul furnizor de energie electrică pentru malul drept al R. Moldova. Gazul necesar era furnizat gratuit de Gazprom către regiunea transnistreană prin tranzitul ucrainean. Începând cu ianuarie 2025, după ce Ucraina a oprit tranzitul gazului rusesc, Centrala Termoelectrică Moldovenească produce electricitate doar pentru malul stâng al Nistrului.

Recent, ministrul Energiei Dorin Junghietu a respins scenariul ca R. Moldova să revină la achiziționarea energiei electrice de la Moldgres în condițiile prețurilor actuale de pe piața gazelor, logisticii de asigurare cu combustibil a regiunii transnistrene și eficienței procesului de producere a energiei electrice la centrala respectivă. Toți acești factori determină un preț mare al electricității, ceea ce face centrala necompetitivă, în opinia oficialului.

Declarația ministrului Junghietu a fost făcută în contextul în care experții organizației neguvernamentale Watchdog.md au semnalat că din cauza unor lacune din legislație R. Moldova riscă să ajungă din nou în situația să cumpere electricitate de la Centrala Termoelectrică Moldovenească. „Regulile actuale stabilite de ANRE permit participarea la licitații a oricărui producător care demonstrează că nu are datorii pentru combustibilul folosit la producerea energiei”, susțin analiștii.