În regiunea transnistreană este instituit regimul de stare de urgență

În stânga Nistrului este instituit regimul de stare de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile. Așa-numitul Soviet Suprem a aprobat în unanimitate decretul liderului regimului, Vadim Krasnoselski. Documentul va intra în vigoare în această seară, potrivit Zona de Securitate.

Luni, 15 decembrie, Krasnoselski a anunțat, în cadrul unei ședințe, introducerea stării de urgență în regiune din cauza întârzierilor în efectuarea plăților pentru livrările de gaz. Astfel, mai multe întreprinderi industriale mari din regiune și-au suspendat activitatea „până la o dispoziție oficială”.

Cauzele reale ale întârzierilor nu se comunică oficial. După ce Rusia a sistat în ianuarie livrările de gaze către regiune, Tiraspolul a refuzat ajutorul european și a ales o schemă prin care gazul este achitat de Rusia prin intermediari. Însă, din cauza sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei, băncile verifică riguros aceste plăți, ceea ce duce la întârzieri regulate. Doar în anul 2025, Rusia a schimbat cel puțin patru companii intermediare prin care au fost efectuate plățile pentru gaz.

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat pe 17 decembrie că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către pretinsele autorități de la Tiraspol.

„Dacă țineți minte, perioada decembrie 2024 – august 2025, a fost deja o situație de urgență. Acum, a fost anunțată din nou. Din câte cunoaștem, este vorba despre schimbarea agentului de plată. Nu este o problemă politică, este una tehnică, și lucrul acesta se bazează pe faptul că autoritățile de la Tirapsol au pledat pentru schema și mecansimul de plată și de livrări a gazului sugerate riscului, și nu a acceptat oferta Guvernului R. Moldova și sprijinul partenerilor europeni pentru un model și schemă transparentă de intrare a gazelor”, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri.

Totodată, acesta a declarat că regiunea este asigurată cu un volum destul de gaze pentru a asigura necesitățile cetățenilor. La fel, a menționat că ajutorul de 60 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, încă este valabil pentru Tirapsol. În caz de urgențe și de acceptare din partea Tiraspolului, ajutorul ar fi acordat.