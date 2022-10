R. Moldova alături de Ucraina, Georgia și Iordania va primi contribuții din cadrul fondului NATO, în valoare de 1,4 milioane de dolari, din partea României.

Ministerul Afacerilor Externe din România va acorda contribuții voluntare la fondurile NATO. Valoarea totală a acestei contribuții este de 1,4 milioane de dolari. Fondurile sunt dedicate întăririi rezilienței și capacității de apărare ale Ucrainei, R. Moldova, Georgiei și Regatului Hașemit al Iordaniei, transmite Digi.24

Ministrul de externe român, Bogdan Aurescu, a transmis Secretarului general NATO și omologilor săi din statele menționate că acest suport presupune redirecționarea unor fonduri alocate anterior, care au rămas neutilizate, pentru programul NATO de sprijin pentru armata națională afgană.

Într-o postare făcută pe Twitter, ministrul de externe român anunță despre „contribuția României la consolidarea rezilienței și capacității de apărare” ale Ucrainei altor țări „dintre cele mai afectate de efectele invaziei ruse în Ucraina”.

Glad to announce that #Romania🇷🇴 allotted up to $1.4mln as voluntary contribution to @NATO Trust Funds for enhancing #resilience & #defence capacities of our partners in #BlackSea &beyond:#UA🇺🇦, R.#Moldova🇲🇩, #GE🇬🇪, #Jordan🇯🇴 @DmytroKuleba @nicupopescu @iliadarch @AymanHsafadi pic.twitter.com/hCHFlk2eSH