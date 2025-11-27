Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale BNM va fi modificată. Proiectul de lege, votat în prima lectură de Parlament

Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați.

Conform unui comunicat de presă, documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat de Ministerul Finanțelor.

Potrivit documentului, pentru numirea membrilor organelor de conducere va fi nevoie de consultarea președintelui Parlamentului, guvernatorului BNM sau Comisiei pentru economie, buget și finanțe, în funcție de postul pentru care este înaintată candidatura. Astfel, va fi elaborat un aviz în care se va menționa dacă persoana propusă îndeplinește condițiile. Avizul va fi audiat în cadrul ședinței plenare, înaintea procedurii de votare a candidaturii.

Totodată, în cazul revocării membrului Comitetului Executiv, autorii propun introducerea în legislație a dreptului de a fi audiat.

Autorii propun excluderea din componența Consiliului de supraveghere a BNM a unui membru, care face parte și din Comitetul Executiv. Este vorba despre viceguvernatorul Băncii Naționale. Pe de altă parte, în Consiliul de supraveghere numărul membrilor care nu sunt salariați va crește de la 4 la 5. O altă propunere se referă la reducerea mandatelor membrilor Consiliului de supraveghere, care nu sunt și membri ai Comitetului executiv de la 7 la 5 ani.

„Reglementările propuse vor fortifica garanțiile privind exercițiul independent al atribuțiilor organelor de conducere ale BNM, menționează autorii. Mai exact, modificările legislative vizează detalierea unor aspecte referitoare la componența organelor de conducere, procedura de numire și de demitere a membrilor acestora, calificarea, durata mandatelor și atribuțiile lor”, se arată în comunicat.

Alte propuneri legislative vizează atribuțiile și desfășurarea ședințelor Consiliului de supraveghere, precum și regimul rezervelor obligatorii.

După definitivare, proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei va fi propus Parlamentului spre examinare în a doua lectură.