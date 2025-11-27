VIDEO Instrumentul financiar care-i permite primăriei Sireți să repare 11 drumuri din localitate. „Este un exemplu pentru toată Moldova”

Sireți a devenit prima localitate rurală din R. Moldova care a emis obligațiuni municipale. Prin acest instrument financiar, primăria a atras 3 milioane de lei. În total, proiectul prevede modernizarea a 11 străzi.

Informarea locuitorilor și implicarea acestora joacă un rol determinant în dezvoltarea localității, afirmă primarul. În procesul de emitere a obligațiunilor municipale, primăria Sireți a fost asistată de Expert-Grup, care a structurat emisiunea, și de Victoriabank, instituția financiară care a conectat autoritatea locală cu investitorii.

Conform ultimului recensământ, satul Sireți se numără printre cele mai mari 20 de localități rurale din R. Moldova, având o populație de 4 824 de locuitori.

Programul de suport pentru APL-uri în lansarea de obligațiuni municipale este implementat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

