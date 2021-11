Președintele Moldovagaz: Tariful pentru un metru cub de gaze naturale pentru cetățeni ar putea să ajungă la pragul de 10 lei

Vadim Ceban, președintele Moldovagaz, susține că tariful pentru un metru cub de gaze naturale ar putea să ajungă la pragul de 10 lei, adică dublu față de cât achităm acum.

Moldovagaz ar urma într-o săptămână să solicite ANRE-ului ajustarea tarifelor pentru consumatorii finali.

„Acum, tariful pentru gazele naturale este de 4 lei și 20 de bani fără TVA pentru un metru cub. Acum noi lucrăm cu ANRE și vom vedea care sunt calculele și tarifele. Moldovagaz se adresează la ANRE în baza metodologiei, ulterior ANRE verifică aceste calcule și dacă corespund întocmai metodologiei atunci anunță decizia privind aprobarea tarifului. În scurt timp vom merge la ANRE, acum suntem la faza de pregătire a materialului. Noi acum analizăm anumite opțiuni și având în vedere că trebuie să facem un pronostic pentru anul viitor și trebuie să vedem cum acoperim întregul an, este un exercițiu foarte complex. Luăm în calcul cotațiile petrolului și analizăm care vor fi calculele. Și cursul valutar joacă un rol și volumele care vor fi consumate și timpul de afară. Dacă va fi foarte rece, consumul va fi foarte mare. Noi am spus vara că trebuie majorate prețurile cu 30-40%, atunci era vorba de 6-6,5 lei. Acum suntem în altă situație și respectiv poate fi și 10 lei, dar nu pot să vă spun ferm. Noi am plătit în 2015-2016 460 de dolari pentru mia de metri cubi. Nu știm care va fi prețul. Trebuie să avem în vedere că am suportat anumite cheltuieli și aceste devieri urmează a fi recuperate. Vedem cum ne vom înțelege cu ANRE. Situația este similară și în alte state. Imaginați-vă ce se întâmplă dacă mergeam pe formula de achiziție la prețul de piață de 800-1200 de dolari. Evident că va fi o situație neplăcută, dar așa este când cresc tarifele. Trebuie să trecem peste asta. Guvernul va veni cu un program de subvenții. Dar pentru toți va fi un șoc, și pentru sectorul public și pentru economie”, a declarat Vadim Ceban în cadrul emisiunii Puterea a patra de la N4.