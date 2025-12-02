Planul de Creștere pentru Moldova: Progresele în realizarea Agendei de reforme, discutate la Guvern

Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate marți, 2 decembrie, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova, conform unui comunicat de presă. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, director general pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST).

Șeful Executivului a menționat că instituțiile sunt „pe deplin angajate” să implementeze agenda și să livreze măsurile planificate în termenul stabilit. „Lucrăm pentru a avansa în ritm accelerat, iar alinierea noastră la standardele europene se face nu doar pentru conformitate cu cerințele europene, ci din angajamentul nostru național ca parte a dezvoltării interne, a îmbunătățirii nivelului de trai și a progresului R. Moldova”, a spus premierul Alexandru Munteanu.

Conform Guvernului, „o parte” din măsurile planificate au fost deja finalizate integral și incluse în primul raport semianual. Celelalte sunt în curs de implementare și vizează sectorul energetic, economic, cel al muncii și mediului. În baza rezultatelor obținute, în următoarele zile, va începe pregătirea celui de-al doilea raport semianual.

„Progresul în implementarea acțiunilor din Planul de Creștere permite deblocarea fondurilor europene și noi investiții în proiecte benefice pentru cetățeni”, notează Executivul în comunicatul de presă emis.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre proiectele de investiții, în contextul Planului de creștere pentru Moldova și a „apreciat deschiderea Comisiei pentru dialog, îndrumarea și sprijinul acordat”.

Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu pachet de sprijin financiar din istoria R. Moldova – în valoare de 1,9 miliarde de euro.

În luna mai, Guvernul a aprobat Agenda de reforme a Planului de Creștere pentru Republica Moldova. Agenda de Reformă conține 153 de măsuri și 56 de reforme, care urmează a fi implementate până la sfârșitul anului 2027. Agenda de reforme vizează șapte sectoare-cheie. Este vorba despre competitivitate economică și dezvoltarea sectorului privat; conectivitate și infrastructură digitală; guvernanță economică; capital social; tranziția verde și capitalul natural; securitate și eficiență energetică; valori fundamentale.

Cea de-a doua componentă a Planului sunt investițiile: construcția drumului autostradă Chișinău-Ungheni, construcția a 2 spitale regionale moderne la Bălți și Cahul, modernizarea infrastructurii de apă canalizare și drumuri în localități, subvenții pentru industrializarea și modernizarea agriculturii, eficientizarea energetică a clădirilor publice și private.