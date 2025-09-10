Peste 80% din piloni, instalați pe traseul liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Ministrul Energiei a inspectat lucrările de modernizare la Stația Electrică Chișinău

Construcția Liniei „Independenței Energetice” marchează „progrese”, cu peste 80% din piloni deja instalați, anunță Ministerul Energiei. Ministrul Dorin Junghietu a inspectat miercuri, 10 septembrie, Stația Electrică Chișinău, în contextul avansării lucrărilor de modernizare a infrastructurii energetice critice din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă.

Pe teritoriul stației sunt în proces de montare cele patru unități monofazate ale autotransformatorului de forță, conform Ministerului Energiei.

„Este crucial ca forțele de lucru să fie mobilizate la maximum pentru a finaliza acest proiect în cel mai scurt timp posibil. Această infrastructură va permite transportarea directă a energiei către cel mai mare nod de consum din țară – municipiul Chișinău”, a declarat ministrul Dorin Junghietu în discuția cu reprezentanții companiilor contractate, conform sursei citate.

Totodată, conform Ministerului, au fost deja realizate peste 500 de fundații, ceea ce reprezintă 99%, 456 de piloni au fost asamblați, dintre care 407 – instalați pe traseul liniei. Iar pe 85 de km au fost instalate conductoarele.

În paralel, la Stația Electrică Vulcănești „continuă lucrările de betonare a fundațiilor pentru echipamente”.

Lucrările sunt executate de Asocierea Siemens Energy SRL, Electromontaj S.A. și Energotech S.A. din România, în cadrul unui proiect realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), cu sprijinul Băncii Mondiale.

La începutul lunii august, autoritățile au anunțat că peste 93% din fundații pentru piloni au fost construite, iar circa 75% dintre piloni erau asamblați, în cadrul lucrărilor pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău.