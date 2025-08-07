Fundațiile pentru pilonii liniei electrice Vulcănești – Chișinău au fost construite în proporție de 93%

Peste 93% din fundații pentru piloni au fost construite, iar circa 75% dintre piloni sunt asamblați, în cadrul lucrărilor pe șantierele liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău. Pe direcția sud, muncitorii au ajuns în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe direcția centru – lucrările se desfășoară deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău, informeză Ministerul Energiei.

În același timp, la Stația Electrică Chișinău au fost transportate toate 4 unități monofazate ale autotraformatorului de forță, lucrările de montare ale acestora vor începe imediat sub supravegherea specialiștilor de la uzina producătoare.

Totodată, la Stația Electrică Vulcănești continuă betonarea fundațiilor pentru echipamente. O parte a echipamentelor este deja produsă, testată și se află în proces de livrare. Astfel, primele izolatoare de suport au ajuns la șantier, iar în perioada imediat următoare este preconizată și livrarea structurilor metalice, comunică Ministerul Energiei.

Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic este realizat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei al Republicii Moldova și UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, cu suportul Grupului Banca Mondială. Beneficiarul proiectului este Moldelectrica și consumatorii de energie electrică.