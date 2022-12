Moldelectrica cere majorarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice. ANRE susține că examinează cererea și așteaptă date suplimentare care ar motiva majorarea solicitată

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că pe 6 decembrie 2022 operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” a depus cererea de aprobare a tarifului ajustat pentru serviciul de transport al energiei electrice.

Agenția susține că actualmente examinează solicitarea menționată și că a solicitat de la „Moldelectrica” date suplimentare, pentru a justifica toate costurile suportate de operator la prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

„Serviciul de transport al energiei electrice constituie un element de cost care se include la determinarea tarifelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și ulterior a prețurilor reglementate la energia electrică furnizată de furnizorii Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A „FEE Nord”.

După finalizarea examinării solicitării de majorare a tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice a Î.S. „Moldelectrica”, Agenția va informa publicul și consumatorii privind rezultatele finale, și după caz, va adopta decizia corespunzătoare”, anunță reprezentanții ANRE.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică precizează că „serviciul de transport al energiei electrice este parte componentă a prețului reglementat de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali, cu o pondere în structura totală a prețului de apr. 5-6%. O eventuală majorare a acestei componente nu va avea impact imediat asupra prețurilor la energia electrică furnizată consumatorilor finali”.

Potrivit cererii Î.S. „Moldelectrica” înaintate potrivit ANRE pe 6 decembrie și publicate pe pagina web a Agenției pe 21 decembrie 2022, întreprinderea cere un preț de peste 26 de bani per kWh, față de tariful actual de circa 14 bani per kWh.

Pe 8 decembrie 2022, ANRE a aprobat solicitările operatorilor Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) privind ajustarea tarifelor la energia electrică. Astfel, energia electrică livrată consumatorilor din centrul și sudul țării se ieftinește cu circa 1 leu și 29 de bani, iar pentru consumatorii din nordul țării se ieftinește cu 95 de bani față de tariful actual.

Publicitate

Publicitate

Mai exact, potrivit deciziei ANRE, consumatorii Premier Energy vor achita 4,62 lei/kWh, iar consumatorii FEE-Nord vor achita 4,65 lei/kWh. Noile tarife au fost aplicate din momentul adoptării.

Decizia a fost luată după ce, la 3 decembrie 2022, S.A. „Energocom” a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) pentru luna decembrie.

Potrivit acelei decizii, malul drept urma să achiziționeze, în decembrie, aproximativ 204 mii MW, la preț de 73 de dolari per MW, în schimbul a 5,7 milioane de metri cubi de gaze, întreaga cantitate livrată de Gazprom, care sunt livrate regiunii transnistrene.

Pe 27 decembrie, contractul de furnizare a energiei electrice, în schimbul gazelor naturale destinate malului drept al Nistrului, semnat de S.A. Energocom și Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) a fost prelungit pentru luna ianuarie 2023.

În cadrul programului de compensare a tarifelor la resursele energetice „Ajutor la Contor”, în cazul energiei electrice, statul va compensa tariful pentru primii 75 kW/h consumați lunar.

În cazul în care tariful la energia electrică va fi sub 5 lei, prețul final compensat va fi de 3,3 lei per kW/h pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată și 3,7 lei per kW/h pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată.

Publicitate