Energia electrică se ieftinește. ANRE: „Tarifele intră în vigoare de la data adoptării”

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 8 decembrie 2022, solicitările operatorilor Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) privind ajustarea tarifelor la energia electrică. Astfel, energia electrică livrată consumatorilor din centrul și sudul țării se ieftinește cu circa 1 leu și 29 de bani, iar pentru consumatorii din nordul țării se ieftinește cu 95 de bani față de tariful actual.

Mai exact, potrivit deciziei ANRE, consumatorii Premier Energy vor achita 4,62 lei/kWh, iar consumatorii FEE-Nord vor achita 4,65 lei/kWh.

Potrivit ANRE, prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice, aprobate în ședința din 8 decembrie, sunt aplicate din momentul adoptării.

Solicitările de ajustare a tarifului la energia electrică au fost expediate către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pe 8 decembrie 2022. Potrivit solicitărilor, „Premier Energy” a solicitat aprobarea prețului de 4,62 lei/kWh, iar FEE-Nord a cerut un preț de 5,35 lei/ kWh.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, declara pe 5 decembrie că prețurile la energia electrică ar urma să se reducă cu aproximativ 25%. Astfel, potrivit ministrului, tariful pentru curentul electric ar urma să fie în jur de patru lei/kWh.

„Nu am toate calculele, dar la moment putem vorbi despre o reducere de minim 25%, ceea ce ar însemna că vom avea un tarif în jur de 4 lei/kWh (…)”, a declarat Spînu.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței din 30 noiembrie 2022, solicitările operatorilor Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord (FEE-Nord) majorarea tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice.

Potrivit acelei decizii, consumatorii Premier Energy, cei din centrul și sudul R. Moldova, achită 5,91 lei/kWh, cu circa 1 leu și 14 bani mai mult, iar consumatorii FEE-Nord, din nordul țării achite 5,60 lei/kWh, cu aproape 80 de bani mai mult față de tariful anterior. Pe 2 decembrie, noile prețuri reglementate au fost publicate în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Pe 3 decembrie curent, S.A. „Energocom” a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu Centrala termoelectrică de la Cuciurgan (MGRES) pentru luna decembrie.

„De asemenea, am convenit să analizăm opțiunea extinderii contractului pentru perioada ianuarie – martie 2023 pentru a asigura toată țara cu electricitate”, a mai menționat Spînu.

Astfel, malul drept va achiziționa în luna decembrie aproximativ 204 mii MW, la preț de 73 de dolari per MW, în schimbul a 5,7 milioane de metri cubi de gaze, întreaga cantitate livrată de Gazprom, care vor fi livrate regiunii transnistrene.

Cabinetul de miniștri a aprobat, pe 23 noiembrie, volumele maxime compensate și prețurile la energie pentru consumatorii casnici, aplicate în perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Astfel, în cazul energiei electrice, statul va compensa tariful pentru primii 75 kW/h consumați lunar.

În cazul în care tariful la energia electrică va fi sub 5 lei, prețul final compensat va fi de 3,3 lei per kW/h pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată și 3,7 lei per kW/h pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată.

