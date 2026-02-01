Ministrul Energiei: La amiază, R. Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică, în proporție de 94%, prin generare din surse interne

A doua zi după pana de curent, R. Moldova și-a acoperit, în proporție de 94%, consumul de energie electrică prin generare din surse interne, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Duminică, 1 februarie, la ora 12:42, potrivit operatorului sistemului de transport, Moldelectrica, erau importați doar 29.5 MW de energie electrică pe cele patru linii de 110 kV, activate în regim insular cu sistemul energetic românesc.

376 MW au fost generați de centralele electrice cu termoficare de la Termoelectrica și CET Nord, peste 118 MW de panourile fotovoltaice, peste 18 MW și, respectiv, 10 MW de hidrocentrale și eoliene.

„La o zi după blackoutul parțial, Moldova și-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporție de 94%, la ora 12:42. Este important să înțelegem că acesta este tabloul pentru o anumită oră din zi, mai ales de weekend, când consumul este mai mic. Dimineața și seara, însă, consumul va fi mai mare, iar energia solară nu va fi disponibilă, respectiv situația va fi alta. Estimăm că pe parcursul anului curent vor fi instalate circa 200 MW de sisteme de stocare a energiei (BESS), ceea ce va permite folosirea energiei regenerabile, produsă ziua, atunci când e consumul mai mare – seara sau dimineața”, se arată în mesajul publicat de Junghietu pe rețelele de socializare.

Acesta a menționat că pe parcursul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, alimentarea consumatorilor a fost asigurată din câteva surse – generarea proprie, importul pe cele patru linii de 110 kV (Stânca – Costeşti, Huși-Cioara, Țuțora-Ungheni și Fălciu-Gotești), dar și pe liniile Isaccea – stația electrică Vulcăneşti și tranzitul din România pe linia Dnestrovsk – Bălți.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, peste 490 de mii de consumatori din centrul, sudul și nordul țării, inclusiv municipiul Chișinău, au fost afectați de întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică, ca urmare a unei perturbări tehnologice pe linia de 400 kV dintre sistemele electroenergetice ale României și R. Moldova, precum și pe linia de 750 kV din interiorul Ucrainei. Alimentarea a fost restabilită integral.