Igor Munteanu spune ce șanse sunt ca Aeroportul Chișinău să revină în gestiunea statului

Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) nu a urmărit nicidecum beneficiul public, susține președintele Comisiei parlamenatre de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), Igor Munteanu, care a afirmat, în cadrul ediției din 6 septembrie a emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, că există „șanse mari” ca acesta să fie readus în gestiunea statului.

Potrivit deputatului, rezultatul nu va fi văzut abia peste ani, ci, „mult mai rapid”, pentru că „toate datele sunt cunoscute”.

„Șansele pentru a readuce aeroportul sub controlul statului sunt foarte mari și sunt legate de determinarea cu care acest Guvern, Parlament și instituțiile care trebuie să servească legii s-au apucat să facă ordine pe această dimensiune. Am avut niște riscuri, le-am depășit, avem o poziție unitară la nivelul tuturor puterilor în stat și cred că nu a rămas mult timp pentru ca să vedem rezultatul acestor eforturi colective. De această dată, eu cred că rezultatele ar trebui să apară mult mai rapid, pentru că nu avem timp să-l pierdem. Toate datele sunt cunoscute și organelor de anchetă penală, și instanței de judecată, iar Guvernul este, probabil, cel mai interesat să încheie acest dosar dubios de concesionare cu un rezultat care să bucure cetățeanul și să inspire încredere”, a subliniat acesta.

În același timp, Munteanu recunoaște că abrogarea, la 4 septembrie, a patru hotărâri luate de Guvern în perioada 2012 – 2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” nu are putere juridică, dar susține că aceasta ar arăta care este „planul” actualului Executiv.

„Această hotărâre de abrogare a fostelor hotărâri din 2012-2013 are puterea de a arăta foarte clar care este puterea și voința Guvernului Republicii Moldova. Fără acest lucru, probabil, nu ar fi clar care este planul de mai departe al Guvernului, care sunt intențiile. Sigur, încheierea instanței de judecată reprezintă forța și autoritatea care curmă un contract de concesionare. Pe baza acestei încheieri, Guvernul va face următorii pași: va institui o administrație fiduciară, va pune sub sechestru acțiunile și bunurile care în acest moment sunt gestionate de către o companie care, în opinia mea, este decredibilizată”, a completat parlamentarul.

La 29 august, după ce în presă au apărut informații precum că NR Investments Ltd a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, Guvernul a precizat că „nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”. Astfel, la 30 august, președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), Igor Munteanu, a declarat că „există toate temeiurile juridice pentru anularea contractului de concesiune a AIC”.

Concesionarea AIC a fost realizată în mai mulți pași. Mai întâi, la 19 iunie 2012, Guvernul a emis o hotărâre cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, având, oficial, drept obiectiv „dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate”. A urmat hotărârea Guvernului din 30 mai 2013, prin care s-a aprobat concesionarea şi au fost stabilite condiţiile concesionării. La 14 iunie 2013, Ministerul Economiei a instituit Comisia de concurs responsabilă de organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare a concesionarului care, tot în iunie, a trimis invitaţii către şapte companii potenţiale participante la concurs.

Până la 5 august 2013, data-limită de depunere a ofertelor, doar două companii și-au manifestat interesul, ambele din Rusia: „Vnukovo Invest” și „UK Komaks” în asociere cu S.A. „Habarovskii Aeroport”, S.A. „Kolomensky Zavod” şi S.R.L. „Avia Invest”. La ședința din 15 august 2013, Comisia de concurs a respins oferta depusă de compania „Vnukovo Invest” pe motiv că nu ar fi îndeplinit cerințele caietului de sarcini. În aceste condiții, unica rămasă în cursă a fost oferta Asociaţiei Persoanelor Juridice „Avia Invest”, care a și fost declarată câştigătoare. Oferta stabilea o perioadă de concesiune de 49 de ani, redevenţa la 1% din venitul realizat de întreprinderea concesionară şi efectuarea unor investiţii în mărime de 244,2 milioane de euro.