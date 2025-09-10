Guvernul a aprobat construcția unei noi centrale fotovoltaice de 22 MW, în raionul Ialoveni. Detalii despre compania care va gestiona centrala

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 10 septembrie, construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare, potrivit unui comunicat de presă.

Investiția este realizată de compania SRL „T.P.I.-PHARM”, care a prezentat Ministerului Energiei documentația necesară pentru obținerea autorizației de construcție.

„R. Moldova are toate premisele pentru a-și consolida independența energetică prin valorificarea resurselor proprii. Am avut luni în care aproape 40% din consumul de energie a fost acoperit din surse regenerabile. Pe de altă parte, este esențial să investim și în sisteme de stocare a energiei, care asigură stabilitatea rețelei și eficiența consumului. În acest sens, foarte curând vom lansa și cea de-a doua licitație pentru construcția de parcuri de energie regenerabilă și sisteme de stocare”, a menționat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Detalii despre compania care va construi centrala fotovoltaică

T.P.I. – Pharm a fost fondată în anul 1996, și este administrată și deținută în prezent de către Mihail Ulinici. Domeniul de activitate al companiei este cel farmaceutic, potrivit paginii web. Conform datelor publice, T.P.I. – Pharm a înregistrat în 2024 un profit de peste 10 milioane de lei, având 10 angajați. În perioada 2021-2023, compania ar fi avut între 3 și 6 angajați.

ZdG a constatat că, în ianuarie 2024, a avut loc o schimbare în structura fondatorilor companiei. Astfel, Grigore Șarcanean (18.75%), Mihai Șarcanean (18.75%), Sorina Șarcanean (62.5%) i-au vândut companie lui Mihail Ulinici, care a ocupat funcția de administrator, pentru o lună, în 2023. Până în iulie 2023, compania a fost deținută de către Adrian Șarcanean. Sorina Șarcanean, cea care deținea cea mai mare parte a companiei, este șefă de secție în cadrul Direcției generale juridice, resurse umane și organizare internă a Agenției Servicii Publice, începând din februarie 2024. Acesta a indicat, în declarația de avere pentru anul 2024, că ar fi primit 5 400 de lei pentru vânzarea cotei părți.

În declarația pentru 2023, completată la 18 aprilie 2024, Sorina Șarcanean a menționat un salariu de puțin peste 20 de mii de lei, încasat de la companie de către partenerul său de viață, dar și vânzarea cotei părți.

SRL „T.P.I. – PHARM” deține dreptul de arendă asupra terenurilor pe care va fi construită centrală, se arată în hotărârea Guvernului. La data de 12 iunie 2025, compania a prezentat cererea cu privire la autorizarea instalării centralei electrice fotovoltaice cu puterea 22 MW, în extravilanul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni, cu anexarea documentației de autorizare ce justifică intenția de a construi centrala electrică pe terenurile agricole cu suprafața totală de circa 18 ha.

Instalarea unor centrale electrice cu o capacitate mai mare de 20 MW sau majorarea capacității unei centrale existente necesită aprobarea Guvernului.

În prezent, în țară sunt instalate 784,09 MW în centrale regenerabile, dintre care aproximativ 530 MW provin din instalații fotovoltaice. La nivel național funcționează 345 de parcuri fotovoltaice, alături de 7 252 de prosumatori – cetățeni și agenți economici care și-au instalat panouri fotovoltaice pentru autoconsum, în cadrul mecanismelor de contorizare și facturare netă.