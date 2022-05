Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Autor (APOTA) susține că a expediat joi, 19 mai, un demers către prim-ministra R. Moldova Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului Igor Grosu prin care le solicită să se implice în soluționarea „acțiunilor și intențiilor ilegale” ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

APOTA anunță că va organiza proteste și acuză că viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale că ar încerca să preia afacerile transportatorilor.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Alina Merlici, consiliera pe comunicare a ministrului Andrei Spînu, a declarat că MIDR nu va comenta aberațiile transportatorilor.

Transportatorii susțin că acțiunile ministrului Spînu au tendința de a menține schemele de corupție și vor îndepărta R. Moldova de standardele UE.

„(…) Toate acțiunile ministerului sunt îndreptate spre dezvoltarea și menținerea schemelor corupționale, în același timp, nici o problemă cu care se confruntă ramura transporturilor nu se regăsește pe agenda ministerului. Conducerea ministerului a dat dovadă de incompetență totală în ceea ce privește politicile din sectorul transporturilor, iar preocupările de bază au fost axate doar pe scheme ilegale. Mecanismele de relansare a transporturilor în perioada post-pandemică nu constituie o preocupare a ministerului, ba din contra domnul Spînu urmărește scopul de a bloca toate instrumentele legale prin care rețeaua de rute regulate existentă ar putea fi ajustată la realitățile de azi și la nevoile pasagerilor și operatorilor de transport. La data de 14 aprilie, APOTA a depus o petiție în adresa MIDR prin care am evidențiat că inițiativele ministrului Spînu vor îndepărta Republica Moldova de standardele UE și am solicitat ca aceste inițiative să fie retrase. De asemenea am comunicat ministerului că ignorarea cerințelor noastre va determina operatorii de transport să intre în grevă. Termenul legal pentru examinarea petiției a expirat, ministerul nu a discutat subiectul cu transportatorii, nu a satisfăcut cerințele noastre și nici răspuns nu a expediat”, menționează transportatorii.