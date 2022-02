DOC/ ANRE-ului i se solicită să identifice un sediu mai modest, după publicarea anchetei ZdG

După publicarea anchetei Ziarului de Gardă despre faptul că Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) achită circa 7,1 milioane de lei anual pentru închirierea sediului în care activează, bani care ajung la președintele Federației de Judo din R. Moldova, figurant într-un dosar penal și acuzat anterior pentru legăturile sale cu lumea criminală, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe și deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, solicită ANRE să ofere informații detaliate despre identificarea sediului și a venit cu recomandarea de a identifica un sediu mai modest.

Totodată, deputatul a adresat o circulară instituțiilor supravegheate de comisia pe care o conduce, prin care a solicitat informații despre contractele de chirie pe care le-au avut în ultimii cinci ani.

După ce vineri, 11 februarie, ZdG a publicat ancheta: 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE. Banii ajung la un om de afaceri cercetat penal, Dumitru Alaiba, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate și președintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului a solicitat Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Băncii Naționale, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor și Consiliului Concurenței să ofere, de urgență, informații „despre ce contracte de chirie mai au sau au avut în ultimii 5 ani, cum au identificat anume acele sedii, cât plătesc/au plătit, cine sunt beneficiarii efectivi ai imobilelor cu care instituțiile statului semnează contracte de chirie de milioane”.

Totodată, Dumitru Alaiba a adresat un demers către ANRE cu solicitarea de a oferi informații detaliate despre cum anume a fost identificat actualul sediu și „recomandă insistentă să identifice un sediu mai modest din proprietatea statului”.

„În legătură cu investigația din Ziarul de Gardă, unde am aflat cu toții cum ANRE cheltuie 7 milioane de lei anual pe chirie, am adresat o circulară către toate instituțiile supravegheate de comisia mea (CNPF, BNM, ANRE, ANSC, CC) cu solicitarea să îmi dea informație urgent despre ce contracte de chirie mai au sau au avut în ultimii 5 ani, cum au identificat anume acele sedii, cât plătesc/au plătit, cine sunt beneficiarii efectivi ai imobilelor cu care instituțiile statului semnează contracte de chirie de milioane. De asemenea am adresat un demers către ANRE cu solicitarea informației detaliate despre cum anume s-a identificat acel sediu din centrul Chișinăului și cu recomandarea insistentă să identifice un sediu mai modest din proprietatea statului. Să meargă în aceeași clădire unde s-a mutat Consiliul Concurenței, cu un etaj mai jos. O să facă un prim pas spre comasare.Este o nerușinare ceea ce am văzut azi în investigația Ziarului de Gardă. Consiliul Concurenței plătea până recent 5 milioane pe an. ANRE – 7 milioane pe an. Pare a fi o metodă sistemică. Să plece la stat cu sediul. Să numească asta imixtiune în activitatea unei instituții independente, dacă doresc. Curând, în câteva luni, toate aceste instituții o să vină la Comisia Economie Buget și Finanțe cu rapoartele anuale, inclusiv ANRE. O să vreau un rezultat până atunci”, a scris Dumitru Alaiba, într-o postare publicată pe Facebook.