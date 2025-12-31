Din 2026, antreprenorii independenți vor plăti un impozit unic de 15%

Antreprenorii independenți vor achita, din 2026, un impozit unic de 15%, odată cu intrarea în vigoare a noului regim fiscal special prevăzut de Legea nr. 228/2025. Măsura vizează persoanele fizice care desfășoară activități economice pe cont propriu, în special în domeniul prestării serviciilor, și are drept scop simplificarea plății impozitelor și contribuțiilor sociale, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

Din impozitul unic de 15%, 53,3% vor constitui contribuții de asigurări sociale, ceea ce le va permite antreprenorilor independenți să beneficieze de toate tipurile de prestații sociale. Evidența acestora va fi ținută de CNAS, pe baza datelor transmise de Agenția Servicii Publice și Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit CNAS, antreprenorul independent este persoana fizică înregistrată la Agenția Servicii Publice (ASP), iar dreptul de a desfășura activitatea începe din momentul atribuirii numărului de identificare de stat.

La înregistrarea activității sau la modificarea datelor, antreprenorii vor putea alege perioada de repartizare a contribuțiilor sociale incluse în impozitul unic – o lună, trei luni sau 12 luni, opțiune utilă mai ales pentru cei cu venituri neuniforme.

CNAS mai adaugă că plata impozitului se va face printr-un singur cont, fără calcule separate pentru taxe și contribuții, la poziția bugetară „145162 – Impozitul unic perceput de la antreprenorii independenți”.