Moldovenii care muncesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. CNAS: „Avem angajamentul de a proteja cetățenii, indiferent unde aleg să trăiască”

Cetățenii moldoveni care muncesc legal în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. Cererile pot fi depuse în ambele țări, fără a fi necesar ca beneficiarii să se deplaseze în statul care va oferi plata.

Astăzi, 18 septembrie, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, și Dominique Waag, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Franceze în Republica Moldova, au semnat Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze, se arată în comunicatul de presă emis de CNAS.

Documentul semnat reprezintă un instrument practic de punere în aplicare a prevederilor Acordului și stabilește condițiile de colaborare între instituțiile de profil din ambele state. Prin acesta se facilitează schimbul de documente și informații, se asigură stabilirea rapidă a drepturilor la prestații sociale și efectuarea plăților, eliminând necesitatea ca solicitanții de pensii să se deplaseze în celălalt stat.

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului și Aranjamentului Administrativ, CNAS va putea acorda și transfera pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de dizabilitate cauzate de boli obișnuite cetățenilor Republicii Moldova care își au domiciliul în Franța.

„Semnarea acestui Aranjament confirmă angajamentul Republicii Moldova de a-și proteja cetățenii, indiferent unde aleg să trăiască. Este un pas concret pentru recunoașterea muncii lor și pentru consolidarea securității sociale la etapa de pensionare”, a declarat Elena Țîbîrnă.

„Prin acest aranjament administrativ, Franța și Republica Moldova transmit un mesaj clar: cetățenii sunt în centrul cooperării noastre. Semnarea acestui document nu este doar un demers tehnic, ci o dovadă de respect față de cei care au muncit și merită să își exercite drepturile, indiferent de țara în care locuiesc. Acordul aduce mai multă siguranță și încredere pentru cetățenii din ambele țări și, în același timp, apropie Republica Moldova de standardele europene în domeniul protecției sociale”, a menționat Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag.

