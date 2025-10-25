DOC Un fost șef al ANP, căruia i s-a cerut să plece din sistem în urma scandalului legat de modificările efectuate la Legea amnistiei, a dat în judecată CNAS-ul. Anatolie Falca cere recalcularea pensiei pentru vechime în muncă

Anatolie Falca, care a fost somat să demisioneze din funcția de director al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) în urma scandalului legat de eliberarea din detenție a mai multor deținuți condamnați la închisoare pe viață, a dat în judecată Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), solicitând recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă.

Ziarul de Gardă a constatat că prima ședință de judecată în acest litigiu cu CNAS este programată pentru data de 5 noiembrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, iar cauza civilă a fost repartizată aleatoriu judecătorului Marcel Gandrabur.

CNAS-ul, dat în judecată pentru a doua oară

Pe 10 octombrie 2025, purtătorul de cuvânt al ANP, Mihail Rotaru, a confirmat pentru ZdG că instituția a primit din partea fostului director o solicitare privind eliberarea documentului de calcul al vechimii în muncă necesar pentru stabilirea pensiei.

„În secretariatul ANP a fost înregistrată o singură solicitare depusă la data de 07 aprilie 2025, prin care a fost solicitată eliberarea calculului vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei. Ulterior, la data de 11 aprilie 2025, în contextul solicitării adresate, a fost eliberat calculul vechimii în serviciu pentru stabilirea pensiei și extrasele din ordin privind activitatea în cadrul sistemului administrației penitenciare”, a precizat Rotaru.

Într-un răspuns la o solicitare de informații, reprezentanții Judecătoriei Chișinău menționează pentru ZdG că Anatolie Falca a depus o cerere în instanță prin care solicită anularea deciziei Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) Botanica, care a respins cererea sa de reexaminare a pensiei pentru vechime în muncă, precum și obligarea CNAS de a recalcula pensia pentru vechimea în serviciu.

Informația despre recalcularea pensiei a fost confirmată pentru ZdG și de către Anatolie Falca: „Da, pe 5 noiembrie va avea loc prima ședință. Cererea mi-a fost respinsă de CTAS și CNAS”.

În 2019, Falca a câștigat un alt litigiu cu CNAS

Este a doua oară când Anatolie Falca solicită recalcularea pensiei. În iulie 2018, acesta a înaintat o acțiune în instanță împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) și a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) Rîșcani, cerând anularea unei decizii emise de CTAS Rîșcani și obligarea instituțiilor competente să recalculeze pensia pentru vechimea în serviciu.

În motivarea acțiunii, fostul funcționar a declarat că, pe 25 august 1995, și-a început activitatea în cadrul Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar începând cu 1 octombrie 1997 a fost încadrat în subdiviziunile sistemului penitenciar. A activat în acest domeniu până la 31 octombrie 2011, când a fost trecut în rezervă, beneficiind de pensie prin Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției (MJ), ca urmare a atingerii vechimii în serviciu necesare pentru stabilirea dreptului la pensie.

„Reclamantului Falca Anatolie i-a fost stabilită pensia pentru vechime în muncă începând cu data de 1 noiembrie 2011. Pe 4 mai 2017, reclamantul a fost reangajat în sistemul penitenciar în funcția de șef interimar al Direcției trupelor de pază, supraveghere și escortare, iar pe 15 mai 2018 a demisionat în rezervă (… ). Conform calcului Administrației Naționale a Penitenciarelor, se probează că reclamantul Falca Anatolie, la data încetării serviciului în cadrul sistemului penitenciar, a acumulat o vechime în muncă de 32 de ani 4 luni și 8 zile, calculul eliberat de Direcția resurse umane a ANP pe 28 mai 2018 (…)”, arată o hotărâre a Judecătoriei Chișinău din 26 octombrie 2018.

Astfel, în mai 2018, Anatolie Falca a solicitat recalcularea pensiei care îi fusese stabilită, însă Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS) Rîșcani i-a respins cererea privind recunoașterea vechimii în serviciu.

Pe 26 octombrie 2018, Judecătoria Chișinău a admis acțiunea depusă de Falca împotriva CNAS și CTAS Rîșcani, anulând decizia de respingere a cererii, considerând-o „emisă contrar legii”. Totodată, instanța a obligat CNAS să efectueze recalcularea pensiei pentru vechimea în serviciu, luând în calcul media veniturilor lunare din ultimele 12 luni calendaristice anterioare concedierii sale, din 15 mai 2018.

Hotărârea instanței de fond a fost însă atacată la Curtea de Apel Chișinău (Centru), iar pe 14 mai 2019, apelul a fost respins, iar decizia Judecătoriei Chișinău a fost menținută, obligând în continuare CNAS-ul să recalculeze pensia în conformitate cu vechimea în serviciu.

„Colegiul consideră justă concluzia instanței de fond prin care ultima a constatat că pârâtul a interpretat în mod eronat art. 61 al Legii nr. 1544, în sensul imposibilității recalculării pensiei, or prezentarea documentelor care confirmă faptul reangajării și continuării efectuării contribuțiilor la bugetul de stat, constituie temeiuri suficiente pentru recalcularea pensiei persoanei vizate, or sistemul public de pensii are la bază principiul contributivității, conform căruia, fondurile sistemului public de pensii se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele participante la acest sistem, iar drepturile la pensie se cuvin pe temeiul contribuțiilor achitate. Instanța de apel conchide că Casa Națională de Asigurări Sociale neîntemeiat a refuzat lui Falca Anatolie recalcularea pensiei pentru vechimea în serviciu (…)”, a concluzionat instanța.

Nemulțumită de decizia instanței de apel, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), însă instanța a declarat recursul inadmisibil.

În motivarea recursului, CNAS și-a exprimat dezacordul față de hotărârea primei instanțe și decizia Curții de Apel, calificându-le drept „neîntemeiate și ilegale”, susținând că acestea au fost pronunțate cu aplicarea greșită a normelor de drept material.

„Argumentele invocate în recursul declarat se referă la dezacordul recurentului cu soluţia pronunţată de către instanţa de apel, însă nu relevă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau procedural, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei recurate (…)”, au argumentat judecătorii CSJ.

De ce a plecat Anatolie Falca din fruntea ANP

Anatolie Falca a condus ANP din octombrie 2021, după ce a fost desemnat câștigător al concursului pentru ocuparea funcției publice cu statut special de director al instituției, până în aprilie 2025, când a demisionat la cererea prim-ministrului Dorin Recean.

Solicitarea lui Recean a venit în contextul modificărilor efectuate la Legea amnistiei, care au dus în cele din urmă la eliberarea din penitenciar a unor condamnați la detenție pe viață. „ANP este tocmai instituția care trebuie să ia în calcul toate riscurile eliberării deținuților, nu să lase abuzurile să se întâmple”, declara Dorin Recean.

Pe 4 aprilie 2025, ZdG a scris că existau cel puțin 7 condamnați la închisoare pe viață care au fost eliberați din penitenciarul nr. 17 Rezina după ce au beneficiat de amendamentele la Legea amnistiei, propuse de fosta deputată PAS Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară. Alți condamnați pe viață erau în plin proces de a parcurge drumul spre libertate conform aceluiași scenariu. Unele dintre persoanele eliberate au fost inițial, în anii 90, condamnate chiar la pedeapsa cu moartea, modificată ulterior. Pe 24 iulie 2025, magistrații Curții Constituționale (CC) au declarat drept neconstituționale toate modificările operate la Legea amnistiei.

Falca, la plecarea din funcție: „Noi suntem doar niște executori, legile vin de sus”

După anunțul său despre demisie, Falca, care deține gradul special de comisar-șef de justiție, a afirmat pentru ZdG că pleacă din funcție „cu inima curată”.

„Atât eu, cât și colegii mei, am acționat absolut legal. Noi suntem doar niște executori, legile vin de sus”. Totodată, Falca a ezitat atunci să spună dacă își va continua activitatea profesională în altă structură de stat.

„Criminalii care au ieșit la libertate, au ieșit legal, adică noi am acționat absolut legal. Noi suntem doar niște executori, legile vin de sus, dvs. știți prea bine”, a relatat el.

Întrebat de ce totuși a decis să-și dea demisia, de vreme ce consideră că a acționat strict conform legii, Falca a răspuns: „Când pleacă directorul, colegii se simt cel mai bine, îi las să lucreze”.

Peste 47 de mii de lei – venituri din pensie

La momentul plecării din funcția de director al ANP, Falca a declarat, în actul său de avere, venituri salariale brute în valoare de 200 553 de lei și venituri din pensie în sumă de 47 180 de lei.