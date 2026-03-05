Cum vor fi calculate facturile la gaze pentru luna februarie. Energocom a venit cu precizări

În facturi la gaze naturale pentru luna februarie vor fi incluse două cantități distincte, care vor fi facturate la tarife diferite. S.A. „Energocom” a venit joi, 5 martie, cu precizări despre primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică și intrat în vigoare la data de 4 februarie, care vor fi emise la începutul lunii martie.

Din data de 4 februarie, pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție de joasă presiune, care reprezintă majoritatea gospodăriilor din R. Moldova, prețul reglementat aplicabil începând cu luna februarie 2026 este de 14,42 lei (cu TVA). Primele 3 zile ale lunii vor fi însă facturate la tariful vechi, de 16,74 lei (cu TVA), potrivit unui comunicat de presă.

„Astfel, în facturi vor fi incluse două cantități distincte, facturate la tarife diferite. Pentru împărțirea corectă a consumului între cele două perioade tarifare, Energocom a solicitat tuturor operatorilor sistemelor de distribuție să efectueze citirea indicilor contoarelor în zonele pe care le administrează și să transmită operativ datele către furnizor. Valorile livrate de operatorii de distribuție vor fi utilizate în procesul de calcul și facturare”, notează compania.

De asemenea, furnizorul poate determina consumul corespunzător fiecărei perioade pe baza citirilor contorului sau, în lipsa acestora, prin utilizarea consumului mediu zilnic stabilit de operatorul de sistem.

S.A. „Energocom” recomandă consumatorilor să verifice periodic indicii de pe contor și să-i compare cu datele din factură, să asigure accesul distribuitorului pentru citiri directe și, atunci când este necesar, să solicite operatorului de distribuție efectuarea citirii.