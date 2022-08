Comisia Europeană va aloca peste 26 de milioane de euro pentru consolidarea cooperării cu R. Moldova și Ucraina

Comisia Europeană va aloca 26,2 milioane de euro pentru consolidarea cooperării cu R. Moldova și Ucraina, anunță Delegația Uniunii Europene în R. Moldova.

Zilele trecute, Comisia Europeană a alocat 75 de milioane de euro sprijin bugetar R. Moldova, în contextul situației energetice dificile din țara noastră. Despre asta a anunțat Katarina Mathernova, directoarea generală adjunctă a Direcției generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea de la Comisia Europeană.

„Comisia Europeană continuă să ofere suport Moldovei în condițiile situației energetice dificile, majorării prețurilor la gaze pentru cei mai vulnerabili și nevoii de a îmbunătăți eficiența energetică”, a scris directoarea generală adjunctă a Direcției generale Vecinătate și Negocieri privind extinderea de la Comisia Europeană pe Twitter.

