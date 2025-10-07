Circa 1,3 miliarde de lei au fost acumulate de Fisc la buget în ultima săptămână

Săptămâna trecută au fost înregistrate încasări la bugetul de stat de circa 1,3 miliarde de lei, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2025, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 223 vizite fiscale la 186 de contribuabili.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Direcția generală control a emis 21 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, constatate în luna august 2025, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 1,27 milioane lei, inclusiv: 0,65 milioane lei – impozite, taxe, majorare de întârziere și alte plăți, 0,62 milioane lei – amenzi aplicate.

Totodată, SFS menționează că au fost emise 101 decizii privind restituirea sumelor TVA din buget, prin care a fost acceptată TVA spre restituire în sumă de 125,27 milioane lei.

În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, în perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2025, de către SFS prin modalitățile de executare silită au fost încasate 36,44 milioane lei.

La fel, pe parcursul săptămânii precedente, SFS a asigurat preluarea la evidență a 14 dosare cu bunuri confiscate în sumă de 348,89 mii lei. În această perioadă în Bugetul de stat au fost transferate mijloace bănești în sumă de 97,9 mii lei parvenite de la comercializarea bunurilor confiscate.