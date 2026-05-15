Cât costă un litru de benzină și motorină vineri, 15 mai

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, care vor fi aplicabile în ziua de 15 mai 2026. Astfel, benzina 95 se scumpește, în timp ce motorina înregistrează o ieftinire.

Benzina 95 va fi comercializată la un preț maxim de 30,83 lei pentru un litru, ceea ce reprezintă o majorare de 0,05 lei comparativ cu ziua precedentă.

De cealaltă parte, prețul maxim de comercializare pentru motorină va constitui 29,31 lei/litru, cu 0,20 lei mai puțin decât în ziua anterioară.