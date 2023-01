Banca Mondială avertizează că economia mondială ar putea intra în recesiune în 2023

Banca Mondială și-a redus marți previziunile de creștere pentru 2023 la niveluri aflate în pragul recesiunii pentru multe țări, în condițiile în care impactul majorărilor de rate ale băncilor centrale se intensifică, războiul Rusiei în Ucraina continuă, iar marile motoare economice ale lumii se află în impas, scrie Reuters.

Reprezentanții instituției au declarat că se așteaptă la o creștere a PIB-ului mondial de 1,7% în 2023, cel mai lent ritm din 1993 în afara recesiunilor din 2009 și 2020. În raportul său anterior privind perspectivele economice globale din iunie 2022, Banca prognozase o creștere globală de 3,0% pentru 2023.

Totodată, a prognozat că în 2024 creșterea globală se va accelera la 2,7% – sub estimarea de 2,9% în 2022 – și a spus că creșterea medie pentru perioada 2020-2024 va fi sub 2% – cel mai lent ritm de cinci ani din 1960.

Banca a subliniat că încetinirile majore din economiile avansate, inclusiv reducerile puternice ale previziunilor sale la 0,5% atât pentru Statele Unite, cât și pentru zona euro, ar putea prefigura o nouă recesiune globală la mai puțin de trei ani de la ultima.

