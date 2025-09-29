ANRE impune operatorului sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” obligația temporară de achiziție a capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat luni, 29 septembrie, hotărârea prin care operatorului sistemului de transport al energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”, i s-a stabilit obligația temporară de serviciu public privind achiziția capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață.

ANRE notează, într-un comunicat de presă, că decizia a fost luată în contextul lansării pieței serviciilor de sistem și a pieței energiei electrice de echilibrare, esențiale pentru menținerea siguranței și stabilității sistemului electroenergetic național.

„Totuși, lipsa unităților calificate pentru furnizarea serviciilor de echilibrare a făcut imposibilă contractarea capacităților necesare prin mecanismele de piață existente. Astfel, achiziția capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață va fi realizată prin intermediul licitațiilor transparente și competitive, cu participarea potențialilor furnizori de servicii de echilibrare. Cantitățile scoase la licitație vor fi determinate de Î.S. „Moldelectrica” în baza rezultatelor testărilor capacităților existente, a avizelor de racordare valabile și a prognozelor privind integrarea surselor de energie regenerabilă”, notează ANRE.

Obligația temporară de achiziție a capacităților de echilibrare prin alte mecanisme decât cele de piață va fi aplicată până la 31 decembrie 2030, „perioadă în care se preconizează consolidarea piețelor angro de energie electrică și avansarea procesului de interconectare a sistemului electroenergetic național cu rețeaua europeană ENTSO-E”.

Nota de Fundamentare Impunere PSO_TSO_FINAL by Ziarul de Gardă