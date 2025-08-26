Angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților. Guvernul a aprobat mai multe facilități fiscale

Angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților. Guvernul a aprobat modificări „prin care se clarifică și extind” facilitățile fiscale acordate angajatorilor în folosul salariaților.

Potrivit proiectului, angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților, inclusiv tichetele de masă, în cazul în care salariul mediu lunar brut al acestora este egal sau mai mare de 9 000 de lei. Măsura are ca scop acoperirea costurilor zilnice ale hranei și adaptarea normelor fiscale la realitățile economice actuale, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Finanțelor.

Totodată, proiectul introduce „proceduri clare” prin care angajatorii pot deduce:

cheltuielile suportate pentru tichetele de vacanță;

cheltuielile achitate de salariați în pensiunile rurale și în structurile de primire turistică din R. Moldova.

Deducerea se va efectua cu respectarea regulilor privind documentele justificative și modul de aplicare în cazul depășirii plafonului stabilit.

Noile prevederi referitoare la tichetele de vacanță și turismul rural vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.