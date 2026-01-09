Amenzi de zeci de mii de lei pentru creditori care au refuzat să restituie bani consumatorilor

Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare, despre decizia din cadrul ședinței din 6 ianuarie.

Potrivit CNPF, sancțiunile au fost aplicate pentru neexecutarea, în termenul stabilit, a prescripțiilor obligatorii emise anterior de autoritate. Cea mai mare amendă a fost aplicată companiei „CASH&GO” SRL, care a fost sancționată cu 1 650 de unități convenționale, echivalentul a 82 500 de lei, pentru nerespectarea prescripțiilor stabilite prin 11 decizii ale CNPF.

De asemenea, OCN „U CAPITAL” SRL a fost amendată cu 1 200 de unități convenționale, echivalentul a 60 000 de lei, pentru neexecutarea prescripțiilor prevăzute în opt decizii ale autorității de supraveghere. Totodată, OCN „CREDIT AUTO” SRL a primit o amendă de 150 de unități convenționale, în valoare de 7 500 de lei, pentru neexecutarea unei decizii a CNPF.

Autoritatea precizează că, prin majoritatea hotărârilor neexecutate, celor trei entități li s-a cerut să se limiteze la solicitarea de la debitori doar a restituirii sumei inițiale debursate, conform contractelor de credit, și să restituie consumatorilor toate plățile percepute ilegal. Acestea includ dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alte plăți, cu excepția sumei inițiale acordate.

CNPF reiterează că deciziile sale sunt obligatorii și executorii și anunță că va continua să aplice măsuri coercitive împotriva entităților care nu respectă cadrul legal, în scopul protejării consumatorilor și menținerii disciplinei pe piața serviciilor financiare.