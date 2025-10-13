CNPF avertizează în legătură cu un fals: „Autoritatea nu are nicio legătură cu inițiative sau structuri de «returnare a fondurilor» asociate cu TUX”

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii în legătură cu o informație falsă care circulă pe rețelele de socializare referitoare la presupusa încetare a activității TUX și o pretinsă posibilitate de returnare a investițiilor. Autoritatea spune că toate informațiile sunt false și că nu are nicio legătură cu inițiative sau structuri de „returnare a fondurilor” asociate cu TUX.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a venit cu un mesaj prin care combate falsurile apărute în spațiul online unde se menționează că ar avea legături cu piramida financiară TUX.

„Aceste mesaje false susțin că anumite structuri internaționale ar colabora cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în scopul returnării fondurilor către investitori.

CNPF NU participă și NU are nicio legătură cu astfel de recomandări, inițiative sau structuri de «returnare a fondurilor» asociate cu TUX.

Vă îndemnăm să ignorați și să nu accesați linkurile indicate în astfel de mesaje și să nu distribuiți aceste informații false, care pot expune și alte persoane la fraude. Fiți vigilenți și verificați întotdeauna sursa informațiilor”, scrie Comisia.

La începutul lunii octombrie curent, mai mulți oameni s-au declarat nemulțumiți pe rețelele de socializare după ce au „investit” în platforma de tranzacționare TUX Moldova, iar aceasta s-a prăbușit. Oamenii legii susțin că până acum n-au primit nicio plângere din partea unor presupuși investitori ai platformei, dar au inițiat un proces penal.

În același timp, expertul economic Stas Madan avertizează că platforma are „toate semnalmentele unei piramide financiare”.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a declarat pentru Ziarul de Gardă că vineri, 10 octombrie, a recepționat o singură plângere din partea unei persoane care s-ar declara păgubită în urma utilizării platformei TUX. Totodată, instituția a menționat că prestarea serviciilor cu active virtuale (criptoactive) sunt interzise în R. Moldova.

Pe rețelele de socializare au apărut informații că în spatele ei s-ar afla doi soți, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI). De cealaltă parte, una dintre persoanele vizate respinge acuzațiile, susținând că nu este membră a administrației TUX Moldova.

ZdG a analizat informațiile despre această platformă disponibile în spațiul public și a discutat cu trei persoane care au „investit” în această platformă.