A intrat în vigoare noul mod de completare a declarației TVA pentru achizițiile de energie electrică și gaze naturale

Declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), pentru ceea ce privește achizițiile de energie electrică și gaze naturale, a fost modificată, urmând să fie completată într-un mod mai simplu. Noile reguli au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

SFS explică că modificările vizează achizițiile efectuate de la furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în R. Moldova, pentru gaze naturale livrate prin intermediul rețelelor de gaze naturale, energie electrică, energie termică sau energie utilizată pentru răcire. La fel, se aplică pentru servicii de acces, transport și distribuție prin ntermediul acestor rețele, precum și rezervarea capacității de producere a energiei electrice.

Totodată, noul model de completare se extinde și asupra achizițiilor de gaze naturale și energie electrică de la furnizori cu sediul În R. Moldova.

Potrivit SFS, simplificarea constă în delimitarea clară a operațiunilor supuse taxării inverse, uniformizarea modului de completare a Declarației privind TVA și eliminarea interpretărilor neuniforme privind raportarea produselor energetice și a serviciilor aferente.

Modificările se referă la modalitatea de declarare a valorii și a taxei aferente achizițiilor efectuate de subiecții impozabili care au statut de comerciant, pentru produsele energetice (energie electrică și gaze naturale) și serviciile cărora li se aplică regimul de simplificare a TVA prin taxare inversă.

De asemenea, au fost incluse noile cerințe privind declararea importurilor, procurărilor și serviciilor de acces la rețelele energetice, obținute de la nerezidenți, pentru aceste produse energetice.

SFS precizează că aceste ajustări permit reflectarea corectă a obligațiilor fiscale privind taxarea inversă pentru aceste categorii de bunuri și servicii, precum și alinierea instrucțiunilor de completare a Declarației privind TVA la noile reglementări.