Din 2026, avocații, notarii și alți liber-profesioniștii din justiție vor plăti lunar 2 580 lei contribuție obligatorie de asigurări sociale

Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor fi obligați, din 2026, să achite lunar 2 580 lei drept contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii – 1/12 din suma anuală fixă stabilită, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) într-un comunicat.

În anul 2026, liber-profesioniștii care practică activitate în sectorul justiției, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a celor încadrați în categoriile de plătitori de la pct. 1.1–1.6 din anexa nr. 1 la Legea 489/1999, au obligația de a declara prin formularul IPC21 și achita contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii.

Suma fixă anuală a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatori constituie 30 966 lei. Astfel, lunar avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor fi obligați să plătească 2 580 lei lunar, cu termen-limită de plată până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii declarate şi transferate de liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției, care se încadrează în pct. 1.61 asigură dreptul la toate tipurile de prestații de asigurări sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează utilizând codul ECO „121310 – Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce își desfășoară activitatea pe cont propriu”.

Pentru informații suplimentare și accesarea serviciilor electronice oferite, persoanele vizate sunt invitate să consulte pagina oficială a CNAS-ului.