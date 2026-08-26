A fost ales (nou) director la Energocom: detalii despre remunerarea funcției
Eugeniu Buzatu a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „Energocom”.
În 2025, Buzatu a obținut de la Energocom, pentru funcția pe care urmează să o preia cu mandat deplin, „salariu, premii, sporuri” în sumă de 1 195 776 de lei, adică aproximativ 99 650 de lei lunar. În plus, a mai declarat diurne de circa 36 de mii de lei și tichete de masa de puțin peste 14 mii de lei.
S.A. „Energocom” a informat că, în urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director general, Consiliul Societății a examinat și aprobat rezultatele concursului.
„În baza rezultatelor evaluării candidaților la etapele concursului și a punctajelor finale obținute, Eugeniu Buzatu, care a obținut cel mai mare punctaj, a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „Energocom””, a comunicat Agenția Proprietății Publice.
În ultima etapă, Buzatu l-a avut drept contracandidat pe omul de afaceri Sergiu Ceban.
Eugeniu Buzatu a fost numit director general interimar al întreprinderii în decembrie 2024, după încetarea mandatului fostului director general, Victor Bînzari. Conform CV-ului acestuia, este licențiat în drept și a lucrat jurisconsult în perioada 2009-2019. În perioada 2019-2022, a fost inspector, inspector superior și apoi inspector principal în cadrul a trei Direcții generale a Serviciului Fiscal de Stat, dar și ofiţer de urmărire penală în cadrul Direcției generale antifraudă. Din 2022, a fost consilier al lui Bînzari.
Energocom este compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale. Din 1 septembrie 2025, aceasta exercită și rolul de furnizor de gaze naturale pentru consumatorii finali în baza unei obligații de serviciu public stabilite de ANRE.
Codul de guvernanță corporativă al Energocom indică că „se recomandă numirea organului executiv pe o durată de maxim 5 ani, dar nu mai puțin de 3 ani”.
Care au fost cerințele față de candidați:
Pentru funcţia de director general al S.A. „Energocom” a putut candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
- deține cetățenia Republicii Moldova;
- cunoaște limba română;
- deţine studii superioare sau echivalentul acestora în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic;
- în ultimii 10 ani, are o experiență profesională de cel puțin 5 ani consecutivi în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economic, financiar, energetic sau juridic;
- minim 1 an experiență în funcţii de conducere în cadrul unor companii din sectorul energetic (gaze naturale, energie electrică);
- posedă cunoștințe solide privind cadrul normativ și de reglementare a sectorului energetic (gaze naturale, energie electrică), inclusiv metodologiile tarifare și mecanismele de formare a prețurilor reglementate;
- posedă cunoștințe solide privind principiile de bază ale managementului financiar corporativ, deține expertiză de a analiza și evalua principalele documente financiare ale societății cum ar fi, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar;
- posedă cunoștințe generale privind instrumentele financiare și tehnicile de hedging, utilizate în activitatea corporativă și comercială;
- deține competențe în funcționarea și operarea pe piețele de energie electrică și gaze naturale (tradingul și achizițiile pe piețe organizate cum ar fi OPCOM, BRM, BGH, CEGH, TTF, etc);
- cunoaşte limba engleză la nivelul minim B1 (conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi);
- nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
- nu are antecedente penale nestinse;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;
- nu a fost condamnată, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupție, şi nu se află sub incidenţa incompatibilităților şi restricţiilor prevăzute la art.16-21 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
- nu cade sub incidența art.24 alin.(3) lit.b) din Legea integrității nr.82/2017.