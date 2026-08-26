A fost ales (nou) director la Energocom: detalii despre remunerarea funcției

Eugeniu Buzatu a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „Energocom”.

În 2025, Buzatu a obținut de la Energocom, pentru funcția pe care urmează să o preia cu mandat deplin, „salariu, premii, sporuri” în sumă de 1 195 776 de lei, adică aproximativ 99 650 de lei lunar. În plus, a mai declarat diurne de circa 36 de mii de lei și tichete de masa de puțin peste 14 mii de lei.

S.A. „Energocom” a informat că, în urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director general, Consiliul Societății a examinat și aprobat rezultatele concursului.

„În baza rezultatelor evaluării candidaților la etapele concursului și a punctajelor finale obținute, Eugeniu Buzatu, care a obținut cel mai mare punctaj, a fost declarat învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director general al S.A. „Energocom””, a comunicat Agenția Proprietății Publice.

În ultima etapă, Buzatu l-a avut drept contracandidat pe omul de afaceri Sergiu Ceban.

Eugeniu Buzatu a fost numit director general interimar al întreprinderii în decembrie 2024, după încetarea mandatului fostului director general, Victor Bînzari. Conform CV-ului acestuia, este licențiat în drept și a lucrat jurisconsult în perioada 2009-2019. În perioada 2019-2022, a fost inspector, inspector superior și apoi inspector principal în cadrul a trei Direcții generale a Serviciului Fiscal de Stat, dar și ofiţer de urmărire penală în cadrul Direcției generale antifraudă. Din 2022, a fost consilier al lui Bînzari.

Energocom este compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale. Din 1 septembrie 2025, aceasta exercită și rolul de furnizor de gaze naturale pentru consumatorii finali în baza unei obligații de serviciu public stabilite de ANRE.

Codul de guvernanță corporativă al Energocom indică că „se recomandă numirea organului executiv pe o durată de maxim 5 ani, dar nu mai puțin de 3 ani”.

Care au fost cerințele față de candidați:

Pentru funcţia de director general al S.A. „Energocom” a putut candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe: