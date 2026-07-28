Doi candidați au fost admiși în etapa următoare a concursului pentru funcția de director general al S.A. „Energocom”

Consiliul S.A. „Energocom” a selectat doi candidați pentru etapa următoare a concursului pentru funcția de director general al companiei, a anunțat Agenția Proprietății Publice (APP). Astfel, actualul director interimar al companiei, Eugeniu Buzatu și omul de afaceri Sergiu Ceban sunt cei doi candidați admiși.

„Urmare examinării dosarelor depuse pentru participare la concurs și a verificării îndeplinirii condițiilor de participare prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, Consiliul S.A. „Energocom” a decis: neadmiterea la următoarea etapă a concursului a candidatului nr. 1, întrucât acesta nu a întrunit condițiile de participare prevăzute de Regulament;

admiterea la următoarea etapă a concursului a următorilor candidați: Sergiu Ceban și Eugeniu Buzatu”, a scris APP.

Potrivit CV-ului lui Ceban, acesta este manager si antreprenor cu experiență în administrarea societăților comerciale, gestiune juridico-financiara, dezvoltare operaționala, digitalizare, centre de calcul si facturare, implementare de proiecte investiționale.

În decembrie 202, acesta a fost numit în funcția de director interimar la Întreprinderea Municipală Infocom fără un anunț public. Ulterior, și-a dat demisia în ianuarie 2022.

Eugeniu Buzatu a fost numit director general interimar al întreprinderii în decembrie 2024, după încetarea mandatului fostului director general, Victor Bînzari.

Energocom este compania de stat responsabilă de achiziția și furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale. Din 1 septembrie 2025, aceasta exercită și rolul de furnizor de gaze naturale pentru consumatorii finali în baza unei obligații de serviciu public stabilite de ANRE.