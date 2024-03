Eurovision 2024: Organizatorii anunță numărul de participare al R. Moldova

Interpreta Natalia Barbu, reprezentanta R. Moldova la Eurovision Song Contest 2024, va evolua în prima semifinală a concursului. Pe scena de la Malmö, Suedia, artista va urca sub numărul „11”.

Prima semifinală a Eurovision 2024 va avea loc pe 7 mai, iar pe scenă vor evolua reprezentanții a 15 țări, a doua semifinală este programată pentru 9 mai. Finala competiției se așteaptă pe 11 mai.

