Conflictul de peste un an de la Teatrul „A. P. Cehov”: Motivul pentru care directorul, Constantin Haret, a fost suspendat din funcție

Directorul Teatrului dramatic rus de stat „A. P. Cehov”, Constantin Haret, a fost suspendat din funcție pentru perioada 3-14 august, când atribuțiile acestuia vor fi exercitate de către șefa Secției resurse umane, Tatiana Cataranciuc.

Mai mulți reprezentanți ai teatrului, care îl susțin pe Haret, se arată nemulțumiți de această decizie, dar conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), sesizată de câțiva actori care au rămas fără contracte de muncă, menționează că aceasta era necesară în contextul în care au loc verificări în actele emise de către Haret.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, zeci de reprezentanți ai teatrului îl acuză pe ministrul Igor Șarov că este de partea grupului care urmărește demisia lui Haret din fruntea instituției, iar pe Tatiana Cataranciuc a numit-o pentru ca aceasta să semneze contracte de muncă pe perioadă nedeterminată cu „angajații cu care colectivul refuză să lucreze”.

Aceștia îl întreabă pe șeful MECC ce comandă politică îndeplinește, dacă nu cumva urmărește scopul ca teatrul să nu se deschidă în noua stagiune și cu ce îl „încurcă” teatrul rus în R. Moldova.

Contactat de ZdG, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a declarat că „ministerul nu face altceva decât să aducă liniștea în Teatrul Cehov”.

În același timp, secretarul de stat din domeniul culturii din cadrul MECC, Andrei Chistol, a explicat că administrația a admis anumite carențe „pe partea de management al personalului”. Mai exact, persoanele care insistă asupra demisiei lui Haret și au cerut de la mai multe instituții de stat verificări ale activității acestuia s-au pomenit în iulie că le-au expirat contractele de muncă, iar altele nu au fost semnate.

Chistol ne-a comunicat că, în ultimele două săptămâni, împreună cu Șarov, a avut întâlniri cu mai mulți reprezentanți ai teatrului – și cu cei nemulțumiți de administrația teatrului, și cu susținătorii directorului. Din partea primilor au venit vreo cinci petiții, în care aceștia și-au exprimat dezacordul „față de modul cum au fost eliberați din funcție sau au fost încetate contractele de muncă.

„După mai multe discuții, inclusiv cu administrația teatrului, am solicitat să intervină și să stopeze escaladarea conflictelor. Având în vedere că majoritatea plângerilor înaintate către MECC în ultimele două săptămâni s-au referit la procesul de încetare a contractelor de muncă cu anumiți actori ai acestei instituții, am expediat în adresa teatrului un demers prin care am cerut anularea ordinelor care au fost emise, având în vedere că s-au făcut anumite abateri de la procedurile legale și au dus la anumite interpretări eronate și dintr-o parte, și din alta.

Pentru a avea o claritate în ceea ce privește tot procesul de neangajare a acestor persoane, alte momente care țin de aspectele de personal, a și fost luată decizia de a-l suspenda pe domnul director pe perioada cât va fi examinat fiecare document în parte, având în vedere că nu toate actele erau la Secția personal, așa cum trebuie să fie.

Nu este nicio decizie cu privire la suspendarea raporturilor de muncă cu actualul director al teatrului, este doar un moment de verificare normală”, a relatat secretarul de stat pentru ZdG.