Campionul ucrainean Oleksandr Usîk vizitează R. Moldova. Acesta s-a întâlnit cu ministrul de Externe și cu mai mulți sportivi

Boxerul ucrainean Oleksandr Usîk se află în vizită în R. Moldova. Campionul mondial s-a întâlnit joi, 28 august, cu ministrul de Externe Mihai Popșoi, dar și cu sportivi din R. Moldova.

„Suntem onorați să-l găzduim la MAE pe unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor, un patriot adevărat și un simbol al puterii și rezilienței ucrainene – Oleksandr Usyk”, a scris ministrul Popșoi pe rețelele de socializare.

La Ministerul Afacerilor Externe, Usîk a semnat un drapel ucrainean.

„Această vizită reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor dintre Moldova și Ucraina, unite prin valori comune și aspirații de pace și prosperitate. Prin #DiplomațieSportivă, construim punți de prietenie și colaborare între națiunile noastre. I-am urat bun venit lui Oleksandr Usyk și celebrăm spiritul său de neînvins, care inspiră milioane de oameni din întreaga lume”, a mai transmis ministrul.

Oleksandr Usîk, care a devenit campion olimpic în 2012, a vizitat și Comitetul Național Olimpic din R. Moldova (CNOS). În timpul discuțiilor la CNOS, acesta a vorbit despre etapele dificile pe care le-a parcurs înainte de a ajunge la succesul internațional.

„Am început să fac box abia la 15 ani. Chiar la primul antrenament am luat bătaie. Asta m-a afectat. A trebuit să muncesc de două ori mai mult. Veneam la ora trei și plecam la șapte. Am avut primele mele succese și m-am îndrăgostit de box. Unii colegi râdeau de mine, dar cine râde la urmă, râde cel mai bine”, a declarat Usîk.

Ucraineanul de 38 de ani este primul boxer din istorie care a devenit de trei ori campion necontestat în „era celor patru centuri”, notează Comitetul.

În luna iulie, Oleksandr Usîk l-a învins pe britanicul Daniel Dubois, devenind din nou campion mondial incontestabil la categoria grea. Datorită acestei victorii, Usîk și-a păstrat centurile WBC, WBA și WBO și a recâștigat centura IBF pe care o cedase anul trecut înaintea revanșei cu Tyson Fury, Dubois fiind promovat campion și apărându-și titlul împotriva lui Anthony Joshua în septembrie anul trecut.