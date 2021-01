Amenințări și insulte adresate de primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, vloggerului Andrei Bolocan

Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, i-a scris un mesaj vloggerului Andrei Bolocan prin care îl amenință că „îi va socoti dinții” atunci când îl va întâlni. Astăzi, 24 ianuarie, Ion Ceban a publicat un mesaj și pe pagina sa de facebook, numindu-l pe Andrei Bolocan „un „măgar” care trece liniile bunului simț”.

Amenințările și jignirile lansate de Ion Ceban vin după ce Andrei Bolocan a publicat un material video în care spunea că soția primarului general – Tatiana, lucrează în holdingul de presă al deputatului socialist Corneliu Furculiță. Ceban a calificat afirmațiile lui Bolocan drept „atacuri asupra familiei”

Sâmbătă, 23 ianuarie, Andrei Bolocan a publicat o captură foto a mesajelor pe care Ion Ceban i le-a trimis pe facebook. „Acum am văzut ce ai zis de Tania. Ești con***îi. Poți să publici ce am scris. Tare con***îi. Și dacă te întâlnesc vreodată, Nata îți va socoti dinții. Niciodată să nu îmi ataci soția sau copiii. Repet, publică – îți voi socoti toți dinții când te întâlnesc. Și te voi găsi. Acolo unde nu îți imaginezi. Noapte frumoasă”, i-a scris Ion Ceban lui Andrei Bolocan.

După ce Andrei Bolocan a făcut publice mesajele pe care le-a primit de la Ion Ceban, primarul general a publicat pe pagina sa de facebook un mesaj însoțit de secvențele video în care, susține el, Bolocat i-a atacat familia.

„Iată această „personalitate” este plină de bunătate și învață oamenii moravuri. Vorbește despre valori, familie și trebuie să îl lăudăm și apărăm. Dar eu zic că este un „măgar” care trece liniile bunului simț. Ca sa înțelegeți cât de josnici sunt unii oameni cu care cândva am legat niște relații bune, omenești. Iar ei pentru anumite scopuri îmi atacă familia, soția, copiii. Întâi de toate sunt și eu om care are familie. Vreți să atacați, atacați-mă pe mine, eu sunt Ok! Propun un mic fragment din cele abordate, au fost mai multe murdării”, a scris Ceban.

Într-un material video publicat cu câteva zile în urmă pe canalul său de youtube, Andrei Bolocan comenta recenta vacanță a lui Ion Ceban în Egipt, dar și postarea lui Ceban despre respectiva vacanță în care menționa că „am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit precum spun unii… Eu niciodată nu am ascuns activitatea mea, dar familia este sfânt, ca și pentru mulți dintre Dvs”.

Vedeți mai jos fragmentul video care l-a deranjat pe primarul general al mun. Chișinău și în urma căruia Ion Ceban i-a adresat insulte și amenințări lui Andrei Bolocan.