20 de intervenții ale salvatorilor în Chișinău și mai multe raioane, după ploile torențiale și vântul puternic

În urma ploilor torențiale și a intensificărilor de vânt, salvatorii și pompierii au intervenit în mai multe localități ale țării pentru înlăturarea consecințelor fenomenelor meteorologice. În total, au fost efectuate 20 de misiunii, dintre care 17 intervenții pentru defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vântul puternic, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)

Cele mai numeroase intervenții au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde echipele IGSU au înlăturat arbori căzuți peste automobile, carosabil și rețele electrice pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și bulevardul Cuza Vodă. Intervențiile au fost realizate pentru deblocarea circulației și înlăturarea pericolului pentru populație.

Totodată, în capitală, angajații IGSU au fost solicitați pentru evacuarea apei dintr-un apartament situat la demisol pe strada Drumul Viilor din municipiul Chișinău, precum și pentru efectuarea lucrărilor de pompare a aproximativ 110 m³ de apă din beciuri și subsoluri inundate în localitatea Cania și în orașul Cantemir.

Intervenții au fost efectuate și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca, Leova, precum și în municipiul Chișinău, dar și trei intervenții de pompare a apei în municipiul Chișinău și în raionul Cantemir.

Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea arborilor doborâți de vânt în raioanele Orhei, Rezina, Leova, Cantemir și Soroca, unde copacii au blocat drumuri și au afectat liniile electrice.

IGSU precizează că în urma consecințelor ploilor înregistrate, victime nu au fost raportate.